Stor vilje gav RMB sejr

Stefan Ridderwall havde en stor andel i RMBs sejr. Foto: Ian Nielsen

Ishockey God fight og stærk vilje, samt en storspillende Stefan Ridderwall i Rødovres mål, dannede grundlag for 2-1 sejren, over sidste sæsons sølvvindere Herning Blue Fox.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls vandt fredag, en fortjent sejr over Hvidovre, hvor der blev spillet med stor vilje, en solid defensiv og skarpe offensive aktioner. En indsats, der lover godt for hjemmekampen mod Herning Blue Fox, sidste sæsons sølvvindere og Danmarks mest vindende ishockeyklub.

Herning har ligesom RMB fået en tvivlsom start på sæsonen, da det er blevet til nederlag mod Frederikshavn og Rungsted, inden Herning i fredagens opgør mod Esbjerg, fik sæsonens første sejr.

Annonce

Rødovre er fortsat plaget af skader. Til kampen mod Herning er Matthias Asperup, Mads Eller og Rasmus Astrup på skadeslisten.

RMBs start femmer: Julius Nyquist, Kasper Jensen, Riku Pitkänen, Steffen Klarskov og Nicklas Carlsen.

En lige og tempofyldt første periode, hvor begge hold havde kvalificerede afslutninger. RMB fik en overtalssituation efter fem minutter, og var meget tæt på en scoring, men Simon Nielsen i gæsternes mål, præsterede en god redning.

Efter fjorten minutter blev det 1-0, da Dennis Christjansen spillede Nicklas Carlsen fri foran mål. Kort før periodepausen, måtte Lasse Mortensen en tur i straffeboksen for en Hooking.

Rødovre begyndte anden periode i undertal. Sikkert boksplay, forhindrede Herning i at spille sig frem til afslutninger. Herning fortsatte med at lægge pres mod RMBs mål, og Stefan Ridderwall havde flere kvalificerede redninger. Midt i perioden kom Rødovre længere frem på isen, og det resulterede i en scoring af Dennis Christjansen, som sendte Frederik Skovbys pasning i mål til 2-0. Frederik Skovby fik to minutters straf midt i perioden for en Holding. Igen viste ”Tyrene” god gejst, og forhindrede gæsterne i, at komme frem til afgørende afslutninger. En anden periode, hvor Herning var klart spilstyrende.

Herning fortsatte med at lægge et voldsomt pres i Rødovres zone, fra starten af tredje periode, og det resulterede i en scoring, tre minutter inde i perioden, ved Zachary Torquato. Rødovres defensiv arbejdede hårdt, og Stefan Ridderwall i RMBs mål, præsterede den en store redning efter anden, og havde en stor andel i Mighty Bulls 2-1 sejr.

En underholdende og tempofyldt ishockeykamp, der havde fortjent flere tilskuer end de 823 fremmødte.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen fredag den 28. september kl. 19:00 mod Rungsted Seier Capital i Rødovre Skøjte Arena.