Stor Hwarang weekend

Guldvinderne Hamad Abu Setta og August Storm viste dannebrog frem i Beirut. Foto: Privat

taekwondo Efter en forrygende weekend for Hwarang, der hjemtog 16 medaljer fra henholdsvis Beirut og Skanderborg, ser taekwondo-klubben, med de mange talenter, frem mod EM i Polen.

Af Peter Fugl Jensen

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre havde en aktiv weekend, da de ældste årgange var til et internationalt stævne i Beirut, mens klubbens yngste var til stævne i Skanderborg. Det blev til masser af medaljer, da 16 kæmpere ud af 17 kom tilbage til Rødovre med ’karat’ hængende om halsen.

Træner og bestyrelsesmedlem Azam Nazim fortæller levende om de mange flotte præstationer, men vi starter, sædvanen tro, med den Team Rødovre støttede Tobias Hyttel, der i gang med udviklingen mod sit langsigtede mål, OL.

”Tobias startede mod en kæmper fra Kuwait, der hurtigt fik mærket Tobias dygtighed, da han hurtigt fik scoret nogle gode point og derfra havde han kampen under kontrol, så han endte med at vinde på pointgab,” siger Nazim. Han fortsætter:

”Den næste modstander var fra værtslandet, Libanon. Tobias fik hurtigt sat sig i respekt og havde kontrol kampen igennem, så allerede i anden omgang vandt han på pointgab. I kvartfinalen ventede en ny libaneser, som var væsentlig dygtigere og også havde vundet sine to første kamp via pointgab.”

Tobias Hyttel med sin træner Tarik Setta.

”Kampen blev, som forventet, en gyser. Tobias kom heldigvis bedst fra start og holdt sig igennem alle tre omgange foran med et par point, men trak fra til sidst og vandt 19-11,” siger Nazim, der sammen med holdet fra Hwarang kunne se frem mod en spændende semifinale.

”Der skulle Tobias møde en fra Jordan, som har et meget stærkt forreste ben og som vandt sin kvartfinale på pointgab. Semifinalen blev en meget teknisk og tæt kamp. Første runde sluttede 0-0, anden 1-1 og i 3. runde bliver der taget lidt flere chancer og desværre tabte Tobias 2-6 til den senere guldvinder. Men det var en meget fortjent bronzemedalje, som Tobias kom hjem med,” siger Azam Nazim, der glæder sig til at følge den talentfulde rødovredreng frem mod U21 EM.

Tobias Hyttel på podiet i Beirut.

Fem gange guld i træk

Den første Hwarang-kæmper i aktion i Beirut var Maria Ghanam.

”Hun var allerede i kamp fredag, for stævnet var så stort, og i øvrigt stærkt besat, at det blev afviklet over tre dage. Maria har tidligere været med til udenlandske stævner, men dette i Beirut var hendes første G-stævne.”

”Maria kom godt fra start mod en libaneser og vandt kampen stort, så den blev stoppet i anden omgang på Pointgab, da førte Maria med 46-3,” siger Nazim. Han fortsætter:

”Maria kæmpede også i semifinalen mod en libaneser, hvor hun også havde kampen under kontrol fra start. Det lovede godt for den kommende kadet, som sikkert kom i finalen, hvor hun igen var suveræn og derfor vandt guld. Faktisk var hendes sejr aldrig i fare, så Maria fik guld med hjem.”

”Sara Abu Setta var, ligesom Maria, med til G-stævne for første gang. Hun kæmpede en flot kamp og havde fra kampens start godt fat på hendes modstander fra Libanon. Sara vandt sikkert på pointgab,” kunne træner Nazim glæde sig over. Han fortsætter om Sara:

”I finalen kæmpede hun mod en libaneser. Sara viste flot taekwondo og også her så det lovende ud for den kommende kadet. Sara vandt flot finalen og nummer to guld var hjemme på førstedagen.”

Yasmin Dahmani havde også en kort vej til finalen.

”Hun vandt sin første kamp suverænt på pointgab over en libaneser. I finalen ventede en jordaner, som Yasmin ikke gav mange chancer, så hun vandt suverænt finalen. Vi glæder os til at følge Yasmin til det kommende Kadet EM I slutningen af november. Det foregår i Spanien.”

Med den forrygende Hwarang start på stævnet med tre guldmedaljer i træk, så var der stort pres på Jinin Sahament, der næste kæmper i aktion.

Guld, guld og atter guld – Hwarangs større guldhøst vises frem.

”Jinin mødte i sin første kamp en kæmper fra Dubai. Jinin viste flot taekwondo, vandt og var klar til semifinalen, hvor Jinin mødte en libaneser, som blev sendt til tælling i første runde efter et hårdt hovedspark. Jinin vandt og var klar til finale. Der fandt hun det bedste taekwondo frem og modstanderne opdagede hurtigt, hvor farlig hun er med forreste ben. Jinin vandt og kunne stolt modtage guldet,” fortæller Nazim, der fortsætter om Hwarangs ’lille kriger’ August Storm.

”Han kom langsomt fra start i sin nye vægtklasse og kom bagud i første omgang. I pausen fik han og træner Tarik lagt en ny taktik, som viste sig at passe bedre til August og så trak August fra i de næste to omgange og vandt flot sin debut i en ny vægtklasse.”

”August mødte i anden kamp en jordaner, der, ligesom August, er en teknisk stærk kæmper. Kampen blev tæt, men han viste igen klasse og vandt, så han var klar til semifinalen,” sige Nazim og fortsætter om de to sidste kampe:

”August fortsat, som han startede dagen, nemlig med at være suveræn, da han vandt semien på Pointgab. I finalen ventede en stærk kæmper fra værtslandet og der var ingen tvivl om, de gjorde alt, hvad de kunne for at vores lille ’champ’ ikke skulle løbe med sejren. Men August og træner Tarik havde heldigvis en anden plan.”

”August viste fantastisk taekwondo i en klasse over, hvor han egentlig hører til og viste også her, at han hører til i toppen. Selvfølgelig vandt August en fortjent guldmedalje og vi glæder os til at følge August til Kadet EM i Spanien.”

For mange advarsler kostede finaleplads

Sidste Hwarang-kæmper på måtten var Hamad Abu Setta.

”Hamad mødte en kæmper fra værtsnationen i første kamp og Hamad kom fra kampens start hurtigt foran. Hele kampen igennem viste Hamad overblik og vandt på Pointgab i to omgange.”

”Hamad mødte i anden kamp endnu en libaneser. Igen kæmpede Hamad flot, med kontrol fra kampens start og vandt sikkert. I semien skulle han op en kæmper fra Kuwait og de to leverede en tæt og intens kamp. Desværre tabte Hamad efter for mange advarsler og fik derfor bronze. Men vi kunne glæde os over fem guldmedaljer og en 1 af bronze allerede på førstedagen. Det var noget af en magtdemonstration af os,” mener Nazim.

På andendagen var Mariam Mahnu første Hwarang-kæmper i aktion.

”Mariam lagde godt fra land med en sejr over en libaneser. I den anden kamp, som også var semifinalen, mødte hun en fra Marokko, der holdt høj klasse. Marokkaneren fik nogle hurtige point, som Mariam jagtede kampen igennem, desværre tabte Mariam og fik bronze. Men det er tydeligt, at Mariams mentale forberedelser og målrettede træning bærer frugt.”

Mariam Mahnu med sin bronzemedalje.

Nu var det blevet Jalal Mahnus tur til at komme i kamp. Han skulle møde en fra værtsnationen. ”Jalal kom godt fra start og scorede på nogle gode baglæns cirkelspark til hovedet og vandt på Pointgab. I den anden kamp var det igen mod en libaneser, som var en rigtig dygtig kæmper. Jalal kom heldigvis hurtigt foran, men libaneseren var lige efter. I 3. omgang viste libaneseren sin frustrationer, fordi han ikke kunne knække Jalal, hvilket blev til Jalals fordel, så han kunne køre sejren i land.”

”I semifinalen mødte Jalal igen en kæmper fra værtsnationen og det blev et brag af en kamp. Jalal kom bagud i første omgang, men kom straks tilbage og havde resten af kampen under kontrol mod en ellers stærk kæmper.”

”I finalen ventede en græker og det blev, som ventet, endnu en tæt kamp, hvor de to kæmpere skiftedes til at have føringen. Desværre tabte Jalal finalen og fik sølv. Vi ser også frem til at følge Jalal frem mod U21 EM, som foregår i Polen i midten af november,” siger Nazim.

Jalal Mahnu på podiet iklædt Dannebrog.

Tredjedagen

Det var dagen, hvor Hyttel var i kamp, men den første i aktion var Cille Nielsen, der lagde ud mod en egypter.

”Hun havde noget længere rækkevidde end Cille, hvilket viste sig at blive til egypterens fordel. Cille leverede en god præstation, men tabte desværre kampen,” ærgrer Nazim sig.

”Når jeg ser tilbage på weekenden i Beirut, så var alt i alt en super præstation af Hwarang Rødovre, da vores 10 kæmpere fik 9 medaljer med hjem; 5 guld, 1 sølv og 3 bronze. Vi er glade og stolte over, at alle kæmpere formåede at præstere på dette høje niveau. Resten af sæsonen skal bruges på at forberede de kæmpere, der er udtaget til kadet EM, U21 EM samt DM sidst på året,” evaluerer Azam Nazim.

De små i Skanderborg

Mens de større årgange kæmpede i Libanen var de yngre årgang til Skanderborg Cup i Jylland.

”Her mødte vi op med de mindste Hwarang-krigere, da alle de store på samme tid var i Beirut,” siger Azam Nazim. Han fortsætter om stævnet i Skanderborg:

”De var syv afsted og alle syv kom hjem med medaljer. Benjamin Weng var den eneste kadet og han viste overfor hele holdet, hvad der er en rødovrekriger. Han vandt finalen overlegent og fik dermed guld.”

”Adam Mahnu gav os nogle spændende minutter, da han, i finalen, førte kampen ud i ’Golden Point’. Men Adam viste, at det var ham, der var den bedste og scorede det første point og fik hevet guldet med hjem til Rødovre.”

”Klubbens tre små krigertøser klarede sig alle godt. Sofia Ghannam og Rosa Abu Setta fik sølv og Mirah Al-Subahi fik bronze. Illias Hakkouini var en af de sidste, der var på i løbet af dagen og han måtte desværre se sig besejret i finalen.”

”En af dem der imponerede mest i løbet af dagen, var Hwarangs nyeste kriger, Victor Boye. Han vandt sin kvartfinale og sin første kamp nogensinde. I semifinalen mødte han en stærk erfaren modstander og måtte desværre nøjes med en bronzemedalje,” slutter Azam Nazim.