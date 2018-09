Sporten kort skrevet

Håndbold-herrerne kom stærkt fra start. Foto: Arkiv

Kort om sport Håndbold-herrerne vandt premierekampen i 3. division, U17-, U18- og U20-landsholdene i ishockey er udtaget og så har vi set lidt på sæsonstarten for B77 og BK Rødovre.

Af Peter Fugl Jensen

Forrygende premieresejr

Rødovres håndboldherrer i 3. division kom godt fra start i den nye sæson, da det blev til en sejr på 30-14 over HVI Himmelev.

Mange fra Rødovre på ishockeylandsholdene

Landstrænerne for U17, U18 samt U20-landsholdene har udtaget deres bruttotrupper for indeværende sæson og det er, sædvanen tro, med flere rødovredrenge på holdene.

Olaf Eller er landstræner for både U18- og U20-landsholdene og på U20 har han følgende med Rødovre; målmand William Rørth, backen Lasse Mortensen samt forward Kristian Berlin.

På U18-landsholdet er der fire spilere fra rødovre. Det er backerne Kasper Bunch Larsen og Mikkel Eksing samt de to forwards Nicolai Svagin Luplau og Magnus Galby.

I U17-landsholdets bruttotrup er der syv spillere fra RSIK. Målmand Nicolaj Høgfeldt, backerne Nicolaj Amondsen og Gustav Jensen samt de tre forwards Alexander Kruse, Malte Kring Andersen og Marcus Almquist.

De tre landshold skal til test, der foregår i Odense denne weekend.

B77 vinder – Rødovre hænger

B77 i serie 2 har fået en god start på sæsonen med fire sejre og to nederlag efter sæsonens første seks runder. B77 ligger på tredjepladsen, fire point fra førstepladsen, der indtages af B1973 Herlev, som netop er modstanderen på B77s hjemmebane ‘Hampen Park’ alias Valhøj Skole på lørdag klokken 13.

Boldklubben Rødovre drænede nærmest Avartas serie 1 hold for trænere og spillere, men de har ikke fået den bedste start i KBUs serie 2. Efter tre nederlag i træk, vandt holdet endelige i weekenden, da bundholdet Amager FF blev besejret 6-2. Rødovre er placeret midt i tabellen.