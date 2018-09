Spejdere hjælper Røde Kors

MELD DIG SOM INDSAMLER: Når Røde Kors går på gaden den 7. oktober mangler der lidt færre indsamlere end normalt i Rødovre. Det skyldes et nyt samarbejde med spejderne, der støtter op om det gode formål ved at melde sig som indsamlere. Foto: Brian Poulsen

Indsamling Syv års krig i Syrien betyder, at mange familier er fanget i belejrede byer og må koge suppe på græs for at overleve. Alligevel er de kun en lille del af de mange, der får hjælp, når Røde Kors næste søndag samler ind. I Rødovre sker det med hjælp fra de lokale spejdere.

Af André Bentsen

Hvis der er nogen, der altid er beredt, så er det spejderne. Derfor sagde den lille gruppe flittige børn også stort ja, da Røde Kors i Rødovre spurgte om de kunne tænke sig at hjælpe med at samle ind til landsindsamlingen.

En landsindsamling, der både hjælper flygtninge ude i verdenen, og socialt udsatte herhjemme.

“Konflikten i Myanmar har drevet hundredetusinder børn, kvinder og mænd på flugt til verdens største flygtningelejer i Bangladesh. Dem samler vi ind til siger indsamlingsleder i Rødovre, Alejandro Diaz Rivera.

“Herhjemme stiger antallet af hjemløse, der har brug for hjælp. Og voldsudsatte kvinder og deres børn har brug for en hånd til at skabe et nyt liv i tryghed. Vi samler ind, så vi kan hjælpe her og nu, og når katastrofen rammer næste gang. Røde Kors er altid til stede i 191 lande, og hvert år hjælper vores 17 millioner frivillige af nødlidende mennesker i hele verden og tusindvis af udsatte herhjemme,” tilføjer Alejandro stolt, da vi fanger ham foran spejderhytten i Islev.

Spejderne gør en forskel

Her slår han hånd på, at de flittige spejdere går med på gaden den 7. oktober, når der skal samles ind over hele landet. Og det gør de ikke bare for motionens skyld, understreger de nærmest i kor, indtil en af pigerne tager ordet alene.

“Vi har det jo godt her i vores del af verdenen, og derfor er det også vores ansvar at hjælpe, der hvor vi kan. “”