Skuffende indsats af RMB

William Rørth kom i mål tre minutter inde i 3. periode, og præsterede flere store redninger. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls skuffede med en uengageret indsats i lokalopgøret mod Herlev Eagles. Pucktab, fejlpasninger, manglende skarphed i afslutningerne og elendigt powerplay, var hvad RMB præsterede i udekampen mod Herlev Eagles.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls viste rigtig gode takter mod SønderjyskE i åbningskampen fredag aften, selv om det blev til et 1-3 nederlag, et resultat, som ikke gav et retvisende billede af spil og chancer.

Tirsdag aften var RMB på besøg i Herlev Skøjtehal, til sæsonens første lokalopgør. Herlev Eagles fik en god start på sæsonen, med en overraskende overtidssejr på 3-2 ude over Esbjerg Energy.

Til kampen mod Herlev, stillede RMB op uden Matthias Asperup, Mads Eller og Rasmus Astrup, som alle er skadet.

Rødovres start Femmer var: Julius Nyquist, Kasper Jensen, Jannik Karvinen, Morten Andreasen og Nicklas Carlsen.

Herlev lagde pres på fra start, og efter et halvt minuts spil, måtte Morten Andreasen hjælpes fra banen, efter en voldsom tackling foran eget mål, men kom på banen igen kort tid efter.

Der var gang i svingdørene til straffeboksene, da der blev dømt fire udvisninger efter seks minutter, to til hvert hold.

Herlev klarede frisag for sine udvisninger, men i en efterfølgende situation, hvor RMB spillede 3 mod 5, blev det 1-0 på mål af Brett Thompson, hvor der var spillet syv minutter.

Herlev havde det spillemæssige overtag, og kun storspil af Stefan Ridderwall i RMBs mål, holdt Rødovre inde i kampen. Fem minutter inden pausen, blev det 2-0 ved Luis Blak Olsen, da Rødovres defensiv så ikke godt ud.

Det var op ad bakke for Rødovre i første periode. Der manglede rytme i spillet, havde mange pucktab og mange fejlpasninger. En fortjent 2-0 føring til hjemmeholdet, efter første periode.

Rødovre kom bedre ud til anden periode, og fik lagt et pres mod hjemmeholdets mål. Der opstod en god mulighed for Rødovre for, at komme tilbage i kampen, da Herlev fik en udvisning fem minutter inde i perioden, og endnu en udvisning, et halvt minut senere. I spil 5 mod 3, fik RMB ikke spillet sig frem til en scoringsmulighed. Der manglede simpelthen vilje og skarphed i afslutningerne.

Kort tid efter, fik hjemmeholdet en mulighed for spil 5 mod 3, da Thomas Olsen og Jonas Sass hver fik 2 minutters straf. Umiddelbart efter, at Thomas Olsen var kommet på isen, udnyttede Herlev igen en overtalssituation og bragte sig foran 3-0 på mål af Jesper Thörnberg.

Kort før periodepausen, fik David Suvanto 2×2 min straf for High Sticking, og RMB måtte starte 3. periode i undertal i 55 sekunder.

Rødovre var netop blevet fuldtallige i tredje periode, da der opstod en ny powerplay mulighed, da Herlevs Remy Giftopoulos fik to minutter for Cross-Checking. Men endnu engang, manglede der idé i RMBs powerplay.

Tre minutter inde i tredje periode, kom unge William Rørth i mål, da Stefan Ridderwall gik ud med en skade. RMB røg i periodens sidste halvdel ind i tre udvisninger, hvor William Rørth præsterede flere gode redninger i boksplay.

Med to minutter tilbage af perioden, tog RMB William Rørth ud, og spillede 6 mod 5. Men med ni sekunder tilbage af kampen, kunne Herlevs William Quist sende pucken i tomt mål, til en fortjent 4-0 sejr, mod et RMB hold som manglede den nødvendige gejst, præsterede mange pucktab, fejlpasninger og uskarphed i afslutningerne.