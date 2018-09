Skoletasker med stor værdi

I starten af august indledte boghandlerkæden Arnold Busck og Red Barnet for andet år i træk et samarbejde, hvor kunderne kunne donere brugte skoletasker til glæde for udsatte børn. I Arnold Busck i Rødovre Centrum blev der indleveret 125 skoletasker. Billedet er fra 2017, hvor der blev indleveret 81 skoletasker lokalt. Foto: Arkiv

udsatte børn Siden starten af august er der blevet indleveret 125 skoletasker I Arnold Busck-butikken i Rødovre Centrum. Taskerne er siden solgt videre og overskuddet hjælper blandt andet sårbare og udsatte børn i Danmark.

Af Christian Valsted

Det har vist sig at være en rigtig god idé at indsamle skoletasker i boghandlerkæden Arnold Busck. I et samarbejde med Red Barnet har borgere, for andet år i træk, haft mulighed for at donere brugte skoletas-

ker til glæde for udsatte børn. Sidste år blev der indleveret 81 skoletasker lokalt. Et tal der i år er steget til 125.

De indsamlede skoletasker er løbende blevet solgt billigt i Red Barnets genbrugsbutikker. På den måde har udsatte familier fået mulighed for at få fingre i en lækker brugt skoletaske til en god pris, samtidig med, at salget af skoletaskerne er gået til organisationens arbejde med blandt andet sommerlejre og familieklubber for sårbare og udsatte børn i Danmark.

”Det har været en fornøjelse at møde alle de dejlige mennesker, som har støttet op om vores lille indsamling. Jeg har fået mange gode snakke med forældre og børn, som har givet deres gamle skoletaske et nyt liv,” skriver butikschef Mads Schiøtt Petersen i en mail til Lokal Nyt.

Også i Red Barnet er generalsekretæren begejstret.

”Vi er dybt taknemmelige over at opleve en så markant øgning i opbakningen til skoletaske-indsamlingen. Det er fantastisk at se, hvordan endnu flere børn, rundt om i hele

landet, gerne vil hjælpe andre børn, der ikke har de samme muligheder som dem selv,” siger Jonas

Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Indsamlingen sluttede i sidste uge. Der er, siden starten af august, indsamlet 1.698 brugte skole-

tasker over hele landet. Det er 539 flere end i 2017.