Salg af Rødovre Centrum kan være nært forestående

Jesper Andreasen har stået i spidsen for Rødovre Centrum siden 1991, hvor han som 29-årig overtog direktørstolen fra sin mor Tove Nyhuus. Foto: Brian Poulsen

rødovre centrum Flere interesserede købere har meldt sig på banen og, ifølge centerets administrerende direktør Jesper Andreasen, kan et salg af Rødovre Centrum ske på denne side af nytår.

Af Christian Valsted

Det kom som et chok for mange, da Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, i slutningen af august afslørede, at det familieejede center ville blive sat til salg.

Beslutningen er ikke truffet hen over natten, men er resultatet af lange drøftelser i familien. Ingen af centerarvingerne i 4. generation ønsker at drive centerets videre og derfor var et salg den ultimative løsning.

Og salget er måske nært forestående. Der er endnu ikke afgivet nogle bud, men interessen for at få fingrene i Danmarks ældste indkøbscenter er stor.

”Jeg vil tro, at der går en måneds tid før vi har buddene fra de interesserede købere. Bud som vi herefter vil bearbejde,” siger centerdirektøren, der ser det som realistisk, at familievirksomheden er solgt inden nytår, hvis alting går efter planen.

”Vi er på ingen måde presset til, at det skal gå hurtigt, men for vores medarbejdere og lejernes skyld, der lever med den usikkerhed, der er i, hvem der bliver de nye ejere, synes jeg, at salget skal gå hurtigt. Usikkerheden må være forfærdelig for medarbejderne. Personligt er selv usikker på min egen fremtid, men jeg kan bedre leve med den,” siger han.

Køber kan selv bestemme

Hvad et salg af Rødovre Centrum kommer til at få af driftsmæssig betydning, er der ingen, der ved. Heller ikke Jesper Andreasen. På Lokal Nyts Facebook-side er flere borgere bekymrede for, at den velkendte centerhygge og de gratis parkeringspladser forsvinder, når Rødovre Centrum bliver solgt og bekymringerne er helt reelle.

”Der bliver ingen krav om klausuler fra vores

side. Det kan man ikke stille i forbindelse med en salgssituation som denne, men jeg kommer til at fortælle potentielle købere meget ærligt, hvordan vi har drevet centeret og hvordan vi tror, fremtiden skal se ud, hvis man skal drive centeret optimalt,” siger Jesper Andreasen. Han fortsætter:

”Det kan godt være, der kommer udenlandske købere fra Finland, England eller Frankrig, der har mange gode idéer, som er mulige at realisere i deres egne lande. I Danmark og i Rødovre kan de ting måske bare ikke lade sig gøre og det vil jeg fortælle dem åbent og ærligt,” siger Andreasen, der meget gerne fortsætter i rollen som direktør eller daglig leder for centeret, hvis en potentiel køber ønsker det.