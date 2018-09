Rødovre FC smed sikker føring væk

Rødovre FCs spillende træner Niklas Nordh (nr. 3) scorede tre mål i kampen mod Frederikshavn Blackhawks. Foto: Brian Poulsen

Floorball Rødovre FC taber 0-5 i kampens sidste fem minutter mod danmarksmestrene Frederikshavn Seahawks. Vores førstekæde taber kampen 1-7. Det er ikke acceptabelt, siger Rødovre FCs sportschef Esben Larsen. Hvis vi skal være med helt fremme, så skal der virkelig strammes op.

Af Flemming Haag

Rødovre FC havde lørdag besøg af de danske mestre fra Frederikshavn Blackhawks, der ligesom Rødovre, er kommet godt fra start. Begge hold har markeret sig med overbevisende sejre, i de to første spillerunder.

Om kampen mod de danske mestre, siger RFCs sportschef Esben Larsen. ”Rødovre starter godt, og vores topscorer Andreas Kleczewski bringer os foran 1-0 kort inde i første periode, men Frederikshavn kommer fint tilbage, og kan med to scoringer gå til pause med en 1-2 føring.

En meget lige periode med højt tempo, hvor gæsterne kommer først på de løse bolde og Rødovre hænger lidt efter, så en fortjent føring til Frederikshavn”, siger Esben Larsen og fortsætter.

”Vi kommer skidt ud til anden periode, da Frederikshavn kommer foran 1-3 allerede efter otte sekunder, og det ser virkelig svært ud for os. Frederikshavn presser stenhårdt, og det virker som om, at Rødovre slet ikke er kommet ud fra omklædningsrummet, og kun godt spil af Mike Trolle i Rødovres mål, forhindre en større føring til gæsterne.

Det bliver ikke bedre af, at Jannik Trolle får 2+10 minutters straf for dårlig opførsel, så det ser ikke godt ud.

Rødovre spiller et solidt boksplay, og da Jannik Dalkvist scorer til 2-3 i undertal, kommer der virkelig tænding på hjemmeholdet, som gik fra 1-3 til 4-3 på fire minutter. Det blev 3-3 ved Nicklas Nordh på straffeslag, og 4-3 på mål af Frederik Kobberup.

Kampen blev vendt fuldstændig rundt, og Rødovre styrede totalt kampen, og førte fortjent efter anden periode”.

Vi fortsætter momentum fra starten af tredje periode, siger Esben Larsen. ”Tre minutter efter pausen, bringer Niklas Nordh, Rødovre foran 5-3 på endnu et straffeslag, og midt i perioden, bliver det 6-3 igen ved Niklas Nordh, som i powerplay sender en fin pasning fra Marko Krogsgaard i nettet. Jeppe Juhl Justesen øger til 7-3 med under ni minutter til bage af tredje periode.

Frederikshavn kommer tilbage i et vanvittigt comeback, og får reduceret til 7-4 hvor der resterer fem minutter.

Rødovres spillere tog for let på opgaven i kampens sidste minutter, og spillede ikke som aftalt. De benyttede Frederikshavn sig af, og scorede yderligere fire mål, og vandt kampen 7-8”.

En vanvittig kamp, som havde alt konkluderer sportschefen, ”Vi vender kampen fra 1-3 til 7-3, Frederikshavn kommer tilbage, og vinder 7-8. Vi bør vinde den kamp, hvor vi er foran 7-3 fem minutter før tid, men stor ros til gæsterne som kom flot tilbage”.

Rødovres førstekæde tabte kampen 1-7 og det er ikke acceptabelt. Hvis vi skal være med helt fremme, så skal der virkelig strammes op slutter Espen Larsen, som komplimenterer Frederikshavns indsats, da de fik vist, hvorfor de er danmarksmestre.

Rødovre spiller sin næste kamp, lørdag den 6. oktober kl. 14:00 ude mod Copenhagen FC i Gl. Valbyhal.