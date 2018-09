Rødovre FC med ambitiøs målsætning

Rødovre FC har store forventninger til den kommende sæson. Foto: Brian Poulsen

Floorball Unihoc Floorball Ligaen begynder lørdag den 15. september, hvor Rødovre FC tager i mod naboerne fra Hvidovre Attack i Rødovre Stadionhal. Kampen fløjtes i gang kl. 13.

Af Flemming Haag

Vi har store forventninger til den kommende sæson, siger RFCs sportschef Esben Larsen. ”Der er desværre kun otte hold i Ligaen, så det bliver ikke til så mange kampe, da Aarhus og Skanderborg har trukket deres hold.

Men jeg ser Ligaen blive delt op i to, hvor Benløse FC, Frederikshavn, Sunds og Rødovre kommer til at ligge i toppen. Vores mål er, at vi skal stå i finalen med det hold vi har, det er målsætningen, og så må vi se, om vi kan vinde den finale.

Vi har også et mål om, at komme langt i pokalturneringen. Vi slog Benløse FC i 2. runde i et tæt opgør, og det er også et mål, at komme i pokalfinalen” siger Esben Larsen og fortsætter.

”Jeg fornemmer, at vores unge spillere er trådt et trin op. Jeg syntes vi har fået de unge tættere på de etablerede spillere, så jeg syntes vi har en god og homogen trup. Vi fået et par spillere udefra, så det ser rigtig fornuftigt ud, så vi har tre gode kæder som kan gå hen og gøre en forskel, så det ser rigtig godt ud.

Vi har 17 til 18 gode spillere som er meget tæt på hinanden, og så har vi de individualister der kan afgøre kampene.

Vi får en hård start på turneringen, der er to rigtig hårde kampe mod Sunds og Frederikshavn, så vi får se hvor vi står henne. Vi har haft nogle rigtig gode træninger, spillet en god kamp mod Benløse i pokalen, hvor vi spillede rigtig godt, og fik det til at køre.

Vi får nogle hårde kampe i starten, så må vi se hvor vi står i forhold til de hold som vi skal måle os med. Så jeg ser frem til det, og har en god fornemmelse for, at vi kan gøre en god figur mod Sunds og Frederikshavn.

Jeg har en god tro på, at vi kan komme langt både i pokalen og i turneringen” slutter Esben Larsen.

Rødovre FC har fået tilgang af svenske Niklas Nordh som er spillende træner, Nicolai Hammer fra Helsingør og Casper Christensen er kommet til fra Hvidovre, og keeper Mike Trolle er kommet tilbage, efter et års pause.

Der er fem spillere der har forladt RFC. Marec Valachovic er rejst tilbage til Slovakiet, Michale Ejlerskov er stoppet, Patrick Møller er taget til Hvidovre, Magnus Møller til Copenhagen og Morten Guide til Vanløse.