Rødovre får ny viceborgmester

Vinderne af valget 2017 vil ikke give viceborgmesterposten til en anden DF' er end Niels Spittau. Istedet vælges nu en ny viceborgmester.

Politik Hvem skal være viceborgmester? Dét spørgsmål har flere kloget sig på i kølvandet på Niels Spittau (O) beslutning om at forlade politik.

Af André Bentsen

Med sit farvel til politik efterlader Niels Spittau et kæmpe hul i Dansk Folkeparti lokalt, men også i Rødovre, hvor han som viceborgmester var med til at repræsentere kommunen udadtil.

Hvem der skal overtage den post er op til store valggruppe som vandt valget.

Her indgår Dansk Folkeparti sammen med Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten.

Kim Hammer, der tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti ser ud til at skulle overtage Niels Spittaus post som menigt medlem i salen, fordi Henrik Khalat Petersen, der ellers fik flere stemmer ved valget, og derfor er førstesuppleant alligevel ikke kan passe hvervet på grund af sit arbejde.

Styrelsesvedtægten for kommuner er ellers rimelig klar på dette punkt, og på papiret burde han have forsøgt sig i en periode for at se om han kunne få det til at hænge sammen.

”Men vi ønsker ikke at lave en sag ud af det, som vi risikerer at tabe i retten, hvis han alligevel i mellemtiden melder afbud til alle vores vigtige møder,” siger Rødovres borgmester Erik Nielsen.

Kim Hammer sagde til Rødovre Lokal Nyt efter sidste uges store valgarrangement på Rødovregaard, at partiet snarligst vil melde noget ud omkring rokeringen.

Socialdemokrat får posten

Det venter Rødovre Kommune imidlertid ikke på.

I en indkaldelse udsendt torsdag eftermiddag kan man se, at en ny konstituering er på dagsordenen.

”Vi skal godkende Niels Spittaus’ ønske om at udtræde af kommunalbestyrelsen, og jeg ønsker ham al god bedring med helbreddet og har takket ham for hans lange tid i kommunalbestyrelsen,” forklarer Erik Nielsen.

Han afslører samtidig, at det bliver Britt Jensen (S), der kommer til at blive den nye 1. viceborgmester.

”Med sin udtræden af kommunalbestyrelsen har Niels Spittau ingen poster længere. Derfor skal valggruppen finde ud af, hvordan de ledige poster skal fordeles og kommunalbestyrelsen skal godkende det. Partierne har aftalt, at Britt Jensen bliver første viceborgmester, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) bliver medlem af Økonomiudvalget og af Vestbads bestyrelse, fordi de ønsker et medlem fra Økonomiudvalget,” siger Erik Nielsen

Dermed ser det ud til, at Dansk Folkeparti kan skyde en lang pil efter viceborgmesterposten og i stedet må tage til takke med den plads, som Flemming Lunde Østergaard Hansen forlader i Kultur- og Fritidsudvalget.

”Viceborgmesterposten er givet i tillid og under fælles forståelsesrammer til Niels Spittau personligt. Den tillid er siden opsagt af flere gange og derfor kan vi som den store gruppe vi er ikke give den samme tillid og post til nogen, der har frasagt sig samarbejdet med Socialdemokratiet. Det er der altså ingen grund til at gøre længere,” understreger borgmesteren.