RMB slog ubesejret tophold

Steffen Klarskov kom i fo straffeboksen.kus, med en scoring og 2x2 minutter Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt sin tredje kamp i træk, da det blev til en 4-1 sejr over Rungsted Seier Capital, som var ubesejret, inden mødet med Mighty Bulls.

Af Flemming Haag

Spændende ishockeykamp fredag aften i Rødovre Skøjte Arena, hvor Rødovre Mighty Bulls havde besøg af ærkerivalerne fra Rungsted Seier Capital, til ”slaget om Sjælland”. Gæsterne er kommet rigtig godt fra start, og er eneste hold i Metal Ligaen, der inden aftenens kamp, ikke har sat point til. Med sejre i de to seneste kampe, hvor ”Tyrene” har vist god gejst, med en storspillende Stefan Ridderwall i målet, var der lagt op til et spændende lokalopgør.

Mighty Bulls stiller op til kampen mod Rungsted Seier Capital, uden Matthias Asperup, Mads Eller, Kasper Jensen og Rasmus Astrup.

Rødovres start femmer: Julius Nyquist, Patrick Flügge, Riku Pitkänen, Steffen Klarskov og Nicklas Carlsen.

Rungsted lagde pres på fra kampens start, men Rødovre kom bedre med og havde flere gode afslutninger. Midt i perioden, overtog ”Tyrene” initiativet og fik lagt et massivt pres mod Rungsteds mål, hvor Thomas Lillie måtte præstere flere gode redninger.

Fem minutter inden periode pausen, fik Rødovre resultat af presset, da Nicklas Carlsen fandt Steffen Klarskov tæt foran mål, og han scorede sikkert. Et minut senere blev det 2-0 ved Dennis Christjansen, som sendte Thomas Olsens pasning i mål.

Syv sekunder før pausen, fik David Suvanto to minutter for en Kneeing, så Rødovre må starte anden periode i undertal.

Sikkert boksplay af Rødovre, forhindrede Rungsted i at komme frem til afslutninger. Rungsted havde efterfølgende initiativet, og Rødovre havde svært ved, at få flyttet spillet ud af egen zone. Otte minutter inde i perioden, fik Rungsted reduceret, da Morten Jensen sendte et slagskud fra blue line i nettet, hvor Stefan Ridderwalls udsyn var dækket.

Rungsted fortsatte presset, men Stefan Ridderwall og en solid RMB defensiv forhindrede, gæsterne i, at få udlignet. Rødovre spillede de sidste fire minutter af perioden i undertal, da først Steffen Klarskov fik 2×2 minutter og kort før pausen fik Morten Andreasen 2 minutter for Charging. Så RMB starter også tredje periode i undertal.

Kort tid efter at Rødovre var blevet fuldtallige, fik Rungsted to minutter i straffeboksen, men Rødovre fik ikke udnyttet overtalssituationen. Spillet vekslede og der blev afsluttet flittigt. Fem minutter inde i perioden tog David Suvanto chancen fra blue line, og Nicklas Carlsen styrede pucken i mål til stillingen 3-1. Tre minutter før slutfløjt sled Jannik Karvinen sig fri, og fik afsluttet, hvorefter Nikolaj Zorko slog riposten i mål, men målet blev underkendt.

Rungsted tog timeout, og erstattede Thomas Lillie med en markspiller. Nicklas Carlsen erobrede pucken, sendte Riku Pitkänen afsted, og han sendte pucken i det tomme mål, til slutstillingen 4-1.

Kampen sluttede med lidt tumult, da Dennis Christjansen og Joachim Holten-Møller kom i klammeri.

En god og tempofyldt ishockeykamp, hvor ”Tyrenes” vilje og gejst igen gav resultat.

RMB skal spille de to næste kampe på udebane. Søndag den 30. september mod Esbjerg Energy og tirsdag den 2. oktober mod Frederikshavn White Hawks.

RMBs næste hjemmekamp, er fredag den 5. februar kl. 19:00 mod Aalborg Pirates.