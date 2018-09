RMB skuffede med nederlag mod bundhold

Steffen Klarskov blev eneste RMB målscorer mod Esbjerg Energy. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Efter tre sejre på stribe, skuffede Rødovre Mighty Bulls med et 4-1 nederlag, i udekampen mod Metal Ligaens bundhold Esbjerg Energy.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls var søndag på besøg hos bundholdet Esbjerg Energy, som ikke har fået den nødvendige fart på skøjterne, fra starten af årets Metal Liga. Det er inden kampen mod RMB, blevet til to point, efter nederlag i Over Time, til Herlev Eagles og Herning Blue Fox.

Rødovre Mighty Bulls som har tre sejre på stribe i de seneste kampe, efter sejre over Hvidovre, Herning og formstærke Rungsted, rykkede frem på Metal Ligaens tredje plads, efter sidste spillerunde.

”Tyrene” fik ikke den bedste start på kampen i det Vestjyske, da Esbjerg Energy kom foran allerede efter tre minutters spil, på mål af Max French.

Umiddelbart efter Esbjergs scoring, fik RMB en mulighed i overtal, men fik ikke udbytte af Powerplays situationen.

Midt i perioden måtte Esbjergs målscorer Max French to minutter i straffeboksen for en Interference, men det lykkedes ikke for ”Tyrene”, at åbne op for hjemmeholdets boksplay.

Umiddelbart efter, at hjemmeholdet igen var blevet fuldtallige, blev det 2-0 da Felix Scheel, sendte Christian Wejse pasning i mål.

En jævnbyrdig første periode, hvor Rødovre vandt skudstatistikken 9-11, men var bagud med 2-0 efter første periode.

Annonce

Esbjerg lagde ud med flest afslutninger mod Stefan Ridderwalls mål, fra starten af anden periode. Fem minutter inde i perioden, fik Riku Pitkänen to minutters straf for Delaying the game. Rødovres boksplay holdt hjemmeholdet fra scoring.

Midt i perioden, fik Julius Joakim Nyquist to minutter i straffeboksen, for en Hooking. Et minut senere, fik RMBs Marco Illemann og Esbjergs Christian Wejse to minutter for Roughing. Esbjerg kommer på 3-0 umiddelbart efter, at Julius Joakim Nyquist, igen var kommet på isen.

Anden periodes sjette udvisning, faldt fem minutter inden periodepausen, og rammer Esbjergs Felix Scheel, der fik to minutter for Slashing. Endnu engang, lykkedes det ikke for ”Tyrene” at få fordel af overtalssituationen.

Rødovre fik endnu en overtalssituation kort før periodepausen, og skal spille powerplay, i et minut og firetyve sekunder fra starten af tredje periode.

Esbjerg vandt anden periode 1-0 og skudstatistikken 18-5, var klart bedst i anden periode.

Stillingen var fortsat 3-0, efter ”Tyrenes” powerplay, fra starten af tredje periode. Men fem minutter inde i perioden, reducerede Steffen Klarskov på straffeslag.

To minutter efter Rødovres reducering, fik RMBs Julius Joakim Nyquist 2+10 minutter for en Boarding.

Esbjergs Mark Delargo, øgede med sin anden scoring til 4-1, hvor der resterer syv minutter af tredje periode, som blev kampens resultat.

Rødovre Mighty Bulls næste kamp, er tirsdag den 2. oktober kl. 19:00 ude mod Frederikshavn White Hawks i Nordjyske Bank Arena.