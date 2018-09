RMB fik slettet nullet

Jannik Karvinen spillede en stor kamp, og imponerede med to scoringer og en assist. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Hårdt ramt af skader, og nederlag i sæsonens to første kampe, viste Rødovre god indstilling og gejst mod Hvidovre og vandt fortjent 5-2.

Af Flemming Haag

Efter nederlag i sæsonens to første kampe, skal Rødovre Mighty Bulls forsøge, at få sat de første point ind på kontoen, mod Hvidovre Fighters, som overraskede med en sejr på 5-2 over Esbjerg Energy i sidste spillerunde.

Rødovre er fortsat plaget af skader. Til kampen mod Hvidovre, er Morten Andreasen, Matthias Asperup, Mads Eller og Rasmus Astrup på skadeslisten.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Kasper Jensen, Riku Pitkänen, Steffen Klarskov og Nicklas Carlsen.

En lige første periode, hvor Rødovre startede bedst. RMB får en powerplay mulighed efter seks minutter, men uden resultat. Kort efter fik Dennis Christjansen to minutter for holding, og Hvidovres Oliver Persson udnyttede overtalssituationen, og bragte hjemmeholdet foran 1-0. Efter scoringen, fik Hvidovre lagt pres i RMBs zone, og sluttede perioden bedst.

Rødovre spillede rigtig godt, i en underholdende anden periode. Fem minutter inde i perioden fik RMB endnu en powerplay mulighed, og efter et minut i overtal, fandt Riku Pitkänen Jannik Karvinen inde foran mål, og han sendte resolut pucken i mål.

Et halvt minut senere, blev det 1-2 da Jannik Karvinen erobrede pucken fra Emil Jidskog bag målet og fandt Jonas Sass, som scorede i tomt mål.

Fem minutter senere, fik Steffen Klarskov pucken ved red line, og efter et par gode driblinger, sendte han pucken i mål med et håndledsskud til 1-3

Der gik kun 15 sekunder, da Hvidovre kom tilbage med en scoring af Oliver Reuter. Umiddelbart efter Hvidovres reducering, løb de ind i en udvisning. I det efterfølgende powerplay, var et slagskud fra Jannik Karvinen på overliggeren, det nærmeste Rødovre kom en scoring.

RMB fortsatte med at være spilstyrene i tredje periode, og der var kun spillet fire minutter, da Jannik Karvinen med sin anden scoring, øgede til 2-4.

Sebastian Bergholt sendte med et flot håndledsskud pucken i nettet til 2-5, hvor der resterede fire minutter af kampen, som blev kampens resultat. En fortjent sejr til ”Tyrene” som fik slettet nullet, og rykkede fra 10. pladsen frem til en syvende plads.

Rødovre Mighty Bulls, spiller igen tirsdag den 25. september kl. 19 mod Herning Blue Fox i Rødovre Skøjte Arena.