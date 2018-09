RHs sportschef ”God optimisme til den kommende sæson”

Lasse Sørensen er tilbage i RHs mål, efter et par sæsoners fravær. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Jacob Bønnelykke er tilbage i RH som spillende træner, efter tre sæsoner i 1. divisions klubben HØJ. Jonas Hybel, Jonas Orby og Lasse Sørensen er alle tilbage i RH.

Af Flemming Haag

Rødovre HKs sportschef Thomas Anker, ser frem til en spændende sæson for klubbens herreafdeling, med fire gode trænere. Jonas Jensen og Jacob Bønnelykke er nyt trænerteam for 1. herre og Jeppe Bloch og Niels Greve tager sig af 2. herre. De har den rigtige støbning til det herre miljø, der skal være. Det ser fornuftigt ud.

Efter sidste sæsons middelmådige placering i 3. division, efter nedrykningen fra 2. division, så er der ifølge sportschefen, en god optimisme til den kommende sæson.

”Vi har fået Jacob Bønnelykke tilbage som spillende træner, efter tre år i HØJ fra 1. division. Han er en dygtig spiller, og har så meget respekt og kultur i RH, at han kan bære det frem på banen, og vise hvad man skal”, siger Thomas Anker, og fortsætter.

Annonce

”Vores grundlæggende målsætninger går meget mere på kultur, end skal vi skynde os at rykke op ad. Vi satser på en placering i den bedste tredjedel, det vil være målsætningen.

Det vigtigste er, og det er glædeligt at se, hvad der foregår både på banen og på bænken, med den gode træningskultur.

Hvis det her bliver træningskulturen, så rykker vi op på et tidspunkt, det er jeg slet ikke i tvivl om, det ser super godt ud. Det syntes jeg virkelig.

Vi har fået tilgang af nogle gode spillere. Ni U-18 spillere, samt spillere, der var her for nogle år siden”, slutter Thomas Anker.