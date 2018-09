RBC overrasker i Københavnsserien

Nikolaj Jensen har haft succes som spillende træner for Rødovre Badminton Club, der er rykket op to i år træk og har vundet de to første kampe i Københavnsserien. Foto: Brian Poulsen / arkiv

badminton Rødovre Badminton Club er rykket op i Københavnsserien, hvor de resultatmæssigt har overrasket sig selv, positivt vel at bemærke.

Af Peter Fugl Jensen

Efter oprykninger to år i træk er RBC tilbage i Københavnsserien, hvor målsætningen var forbliven i den første sæson. Men nu er der skruet op for optimismen efter to sejre i de to første kampe.

”Som træner var jeg noget betænkelig før sæsonen,” siger RBC-træner Nikolaj Jensen. Han fortsætter:

”Det er foreløbigt blevet til to sejre ud af to mulige og vi ligger på en delt førsteplads. Umiddelbart står vi godt til at komme med i slutspillet om oprykning til Danmarksserien. Det er positivt for os, for målsætningen var at forblive i Københavnsserien, som burde være inde for rækkevidde allerede nu.”

I sommerpausen har Rødovre fået tilgang af nogle gode spillere.

”Desværre har vi fortsat en i karantæne, fordi han skiftede for sent. Men han bliver klar til de sidste kampe i grundspillet og forhåbentligt slutspillet,” siger Nikolaj Jensen, der mener, holdet har fået en god grundstamme kombineret med et fantastisk sammenhold.

RBC spiller næste kamp mandag den 1. oktober klokken 18 i Rødovre Stadionhal, hvor modstanderen er Dragør.