Plads til 11 millioner liter vand

Tårnvejsbassinet, der blev bygget i 1950’erne, er blevet renoveret og kan nu opsamle 20 procent mere regn- og spildevand. Foto: Privat

skybrud Tårnvejsbassinet er blevet renoveret og kan fremover indeholde endnu mere regn- og spildevand. Naboer til bassinet er derfor bedre sikret mod oversvømmede veje og haver, når der er kraftig regn og skybrud.

Af Christian Valsted

Det har krævet lidt tålmodighed fra naboer, som fik en byggeplads i baghaven, men nu står Tårnvejsbassinet klar til at aflaste spildevandssystemet, når det regner kraftigt. Siden foråret har HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, arbejdet på at renovere og forbedre Tårnvejsbassinet, som frem-

over kan indeholde hele 11 millioner liter vand, hvilket er 20 procent mere end tidligere.

”I 2010 og 2011 var der oversvømmede haver og enkelte huse blev også oversvømmet. Fremover vil lignende regnhændelser ikke give de samme udfordringer,” forklarer Sara Raussen, der er projektleder fra HOFOR.

Nye planter på vej

I forbindelse med renoveringen er der kørt omkring 7.000 ton jord væk på 200 lastbiler. Jordvold-

ene omkring det tekniske anlæg er blevet lavere og naboerne får mere lys ind i haverne. Selve bassinet er helt færdigt, men senere på året bliver der plantet lave træer og blomster omkring bassinet, hvilket igen giver lidt trafik til og fra området.

”Det hele ser lidt bart ud i dag, men der bliver plantet et lavt skovbryn og en bi-venlig blomsterblanding. Man kan ikke gå en tur i det, da det er et spildevandsteknisk anlæg, men udsigten for naboerne bliver bedre,” siger projektlederen, som har fået ønsker og input fra naboerne til den endelige beplantning.

Efter renoveringen kan det nye ‘Tårnvejsbassin’ opsamle 11.150 m3 vand fra spildevandssystemet.