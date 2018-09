Pistoler fundet i lejlighed

Retten i Glostrup varetægtsfængslede her til formiddag en 37-årig mand, efter at politiet fandt to pistoler i Rødovre i mandags. I går blev en 28-årig mand fængslet i samme sag.

politi To mænd er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med fund af to pistoler i en lejlighed i Rødovre.

Af Christian Valsted