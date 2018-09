Oprykning til A-rækken

130 petanque-spillere var på plads i Espelunden i lørdags.

petanque Da der for nylig blev afviklet 6-mands holdturnering i petanque, vandt Rødovre B-rækken, så de i næste sæson er repræsenterede med to hold.

Af Peter Fugl Jensen

Espelundens grusbane dannede underlag, da der for nylig blev afviklet petanque holdturnering for 6-mands hold under DGI. 10 klubber og i alt 130 petanquespillere fra Københavns amt deltog en herlig lørdag med blæsende, men dog lunt vejr, der holdt bygerne væk fra Rødovre.

”Spillet blev afviklet over ni timer af dejlige mennesker, god stemning og spænding til de sidste kugler blev kastet,” siger Sven Terney, der er formand for arrangørerne Rødovre Petanque Klub. Han fortsætter:

”Efter mange gode og spændende kampe gik sejren til Søborg i række A, Rødovre vandt B-rækken og rykkede dermed op i A-rækken, så vi fra næste sæson har to hold i A-rækken og et i B-rækken. Ledøje vandt i øvrigt C-rækken,” slutter Sven Terney, der gerne vil se flere nye medlemmer i klubben og derfor inviterer til træning på Jyllingevej 128 hver tirsdag klokken 18.