Nyt gulv eller afslibning?

Er du træt af dit trægulv? Synes du din bolig trænger til fornyelse? Vidste du, at det faktisk er muligt at ændre farven på sit trægulv, når det er blevet slebet af? Efter en afslibning kan et trægulv bejdses og derved få en anden farver, der giver nyt liv til dit hjem. Alternativ kan du selvfølgelig skifte gulvet og dermed få en anden farve gulv.

Hvordan får gulvet en anden farve?

Første skridt inden du går i gang med en indfarvning af dit gulv eller får fagfolk til det, er at få gulvet enten afhøvlet eller afslebet. Det er nødvendigt for, at farven kan trænge ned i gulvets træ og give den ønskede farve. Farven skal helst trænge langt ned i træet for at resultatet bliver flot og jævnt.

Man kan benytte to forskellige typer af bejdse. Enten vandbejdse eller spritbejdse. Når gulvet er bejdset, skal det efterbehandles med mindst to gange lak. Man kan farve gulvet i mange farver lige fra en mørkere brun nuance til grå eller sort for ikke at tale om blåt eller grønt! Der er uanede muligheder.

Forholdsvis dyr behandling

Du skal være opmærksom på, at indfarvning af et gulv er en af de dyrere efterbehandlinger, hvis du vælger at lade fagfolk gøre det, hvilket nok er en god ide, da det kræver erfaring at få det pænt. Det er en tidskrævende proces og bejdsen er dyr. Når et gulv bejdses ses træets struktur ikke så godt og, knaster vil også blive mere utydelige. Et bejdset gulv vil blive mørkere hen ad vejen.

En anden ting, man skal være opmærksom på, er, at hvis du ønsker at fjerne farven igen, skal den slibes af. Og ikke nok med det, der skal slibes et godt lag af, da bejdsen trænger en hel del dybere ned i træet end for eksempel olie.

Hvor lang tid tager behandlingen?

Du skal regne med at selve arbejdet med at afslibe gulvet, bejdse det og efterbehandle det tager mindst 2 dage. Gulvet skal jo have to til tre lag lak. Selve bejdsen tørrer ret hurtigt efter den er påført. Efter o. 12 timer kan du gå på gulvet og alt efter rummets temperatur, kan du flytte dine ting tilbage i rummet efter 24 til 36 timer.

Lakken er dog 7 til 10 dage om at hærde helt op. Det vil sige, at det nybejdsede gulv ikke må, hverken vaskes eller dækkes til i denne periode. Det er en rigtigt god ide at skåne gulvet ved at sætte filt under alle møbler, der skal stå på gulvet.

Køb et nyt gulv

Da det er en temmelig dyr behandling at få indfarvet sit gulv, kan du jo også overveje at skifte gulvet til et gulv i en anden farve eller nuance.

Hvis dit gulv ikke er massivt og det nye heller ikke skal være det, kan du få et rimeligt billigt gulv. Vær dog opmærksom på, at et gulv jo skal ligge i din bolig i mange år og vælger du noget meget specielt, vil du måske blive træt at det i løbet af forholdsvis kort tid.

Selvom det er blevet in med et gråt eller næsten sort gulv er det måske ikke det du bliver ved med at synes er flot. Man skal have store, højloftede rum for at rummet kan bære et meget mørkt gulv uden at komme til at virke lidt klaustrofobisk.

Vælg en anden men neutral nuance

Hvis du længe har haft et meget lyst gulv næsten uden aftegninger, er det selvfølgelig naturligt at have lyst til at få et gulv, der er anderledes.

For eksempel kan det være et gulv med flere knaster eller større farvekontraster. Hvis man stadig vælger et gulv indenfor et almindelig trægulvs- farvespektrum, er der større chance for, at man bliver glad for det i mange år frem.