Ny dagligvarebutik på vej i Islev

Rødovre Kommune oplyser, at den nye butik bliver tilpasset Islevbrovej, så den bliver en del af ID-linjen. Foto: Presse

islev Kommunalbestyrelsen har sendt en lokalplan i høring, der gør det muligt at opføre en ny dagligvarebutik på hjørnet af Islevbrovej og Viemosevej ved Islev Torv.

Af Christian Valsted

Salling Group, der blandt andet driver Netto-butikkerne, har købt en stor grund på Viemosevej ved Islev Torv og har planer om at opføre og drive butik. På tirsdagens møde i Kommunalbestyrelsen kom den plan et skridt tættere på at blive realiseret, da Rødovres politikere sendte en lokalplan i høring, der netop muliggør at en ny dagligvareforretning kan skyde op.

Butikken kan etableres på Islevbrovej 20 og 22 og det betyder, at de nuværende bygninger på grundene skal rives ned. Rødovre Kommune kalder selv området for ’bydelscenter’ og stiller som krav, at der skal være høje vinduer mod Viemosevej, så der bliver synligt liv i og udenfor butikken.

“Mange borgere i Islev har givet udtryk for, at de ønsker en dagligvarebutik mere og et bedre handelsliv omkring torvet. Så da Salling Group henvendte sig, var vi selvfølgelig lydhøre. Vi har fået lavet et forslag, som umiddelbart passer rigtigt godt ind i området. Det kan forhåbentlig være med til at skabe synergi og styrke det samlede handelsliv på torvet og langs Islevbrovej,” udtaler borgmester Erik Nielsen (S) i en pressemeddelelse.

Forslaget er i høring i otte uger, fra oktober til december 2018.