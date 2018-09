Nu begynder arbejdet med ny bro

Broen over Jyllingevej bliver 212 meter lang og er designet med en svag stigning, så brugerne bliver forstyrret minimalt. Foto: Persolit

ny bro Den har været længe undervejs, men nu er der endelig lys for enden af broen.

Af Christian Valsted

Arbejdet med at etablere en 212 meter lang bro over Jyllingevej er nu langt om længe i gang og hvis vejret arter sig, kan broen, der skal forbinde Vestvolden og gøre det endnu lettere for fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter at udnytte de rekreative arealer på Vestvolden,

være klar til brug senere på efteråret.

De mange broelementer har ligget på lager siden 2015 og selve hovedkonstruktionen vil blive etableret i de kommende måneder.

”Vi skal herefter udføre

en overfladebelægning på broen, hvilket kun kan ske, hvis det er varmt nok. Derfor kan vi risikere, at den del af arbejdet først kan udføres til foråret næste år,” siger Ole Ejlskov Jensen, der er forstfuldmægtig og chefkonsulent i Naturstyrelsen.

Vandledning drillede

I første omgang er han dog mest af alt glad for, at broen omsider kan blive opført og dermed binde Vestvolden sammen.

Arbejdet har nemlig været udskudt af flere omgange. I 2014 havde befæstningsprojektet og Rødovre Kommune planer om at påbegynde arbejdet, men da Naturstyrelsen gik i jorden, opdagede man en stor vandledning, der ikke fremgik af tegningerne.

Vandledningen kunne ikke flyttes, og det er siden blevet besluttet at etablere broen, hvor der i stedet lå nogle højspændingskabler i vejen.

”Byggefeltet er klart og det egentlige brobyggeri kan derfor gå i gang. Parterne bag er meget glade for, at der nu er skred i befæstningsprojektet,” fortæller Ole Ejlskov Jensen.

Prisen for den nye bro var oprindeligt estimeret til 15 millioner kroner, men de uventede komplikationer medfører en ekstra regning på fem millioner kroner. Penge som befæstningsprojektet og Rødovre Kommune har fundet.