Nikolaj Moltrup-Ryom ”Rødovre HK har en god foreningskultur”

Nikolaj Moltrup-Ryom, med en trænerfortid i Lyngby og Virum, er ny træner for RHs 2. divisions damer. Foto: Privat

Håndbold Det er vigtigere, at vi får noget erfaring end at vi nødvendigvis rykker op. Det er bedre for vores unge spillere, siger RHs nye dametræner, Nikolaj Moltrup-Ryom.

Af Flemming Haag

Efter nedrykningen fra 1. division, har RHs damer har haft lidt spillerafgang i forhold til sidste sæson. Men vi har fået tilgang af et par spillere udefra, og egne årgang 99, som har en rigtig god træningsmoral og –kultur. Det er dygtige håndboldspillere som er første års, så de mangler lidt erfaring, men mangler ikke træningsiver og talent, så det ser rigtig fornuftigt ud, siger RHs nye dametræner Nikolaj Moltrup-Ryom, og fortsætter.

”Rødovre har en god foreningskultur, har talenter der kommer nedefra som kan bruges til noget, det syntes jeg er væsentligt, frem for, at man skal ud og plukke spillere fra andre klubber. Når det hele falder fra hinanden som det gjorde sidste år, så er det fint, at have en stamme af Rødovrespillere som godt gider og stramme ballerne og kæmpe, frem for, at det er nogle man har købt og som bare smutter.

Forventninger til den kommende sæson er i virkeligheden, at få spillerne til at træne tre gange om ugen, at det bliver nogle gode træninger og et godt træningsmiljø, så er jeg sikker på at resultaterne kommer, for spillerne er ret dygtige. Jeg er ret overbevist om, at vi kommer til at vinde flere kampe, end vi taber”, siger Nikolaj Moltrup-Ryom.

”Mit bud er, at vi slutter i den øverste tredjedel, som er i top fem. Det er vigtigere, at vi får noget erfaring end at vi nødvendigvis rykker op. Det er bedre for vores unge spillere, at de får spillet halvtreds 2. divisionskampe, hen over de næste to sæsoner, og så rykke op, end at rykke op i år.

RHs damer spiller søndag den 23. september kl. 14:45 på hjemmebane mod oprykkerne KSG fra Frederiksberg.

”Vi håber naturligvis på en god start, og en et måls sejr er lige så fin som en elleve måls sejr, så den bliver vigtig at vinde. Vi har FIF og HIK lige efter, så får vi testet niveauet. Jeg syntes det er fint, at få hård modstand fra starten, så ved vi hvad vi er oppe imod”, slutter Nikolaj Moltrup-Ryom.