Nicklas Carlsen ser frem til søndagens kamp mod Esbjerg

Nicklas Carlsen scorede til 3-1 fem minutter inde i tredje periode, mod Rungsted. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Vi skal arbejde lige så hårdt som i de tre sidste kampe, hvis vi skal have noget med hjem fra Esbjerg, siger Nicklas Carlsen.

Af Flemming Haag

Om den positive vending, med sejre i de tre sidste kampe siger Nicklas Carlsen.

Efter kampen i Herlev hvor det gik rigtig skidt, der fik vi et Weck up call. Jeg syntes vi spiller OK i den første kamp mod SønderjyskE, men efter Herlevkampen sad vi og tænkte, nu skal vi steppe op alle sammen og begynde at arbejde som et hold. Det syntes jeg at vi har formået at gøre, jeg syntes vi har leveret tre gode hold præstationer de tre sidste kampe.

Hvordan ser du aftenens kamp mod Rungsted.

Vi er lidt på hælene i anden periode, vi får nogle udvisninger, men vi får reddet stormen af, og vi panikker ikke selvom de får reduceret til 1-2. Jeg syntes vi kommer rigtig stærkt tilbage i tredje periode, spiller smart og får lukket kampen.

Jeg syntes at hele holdet har steppet op, og jeg syntes vi arbejder hårdt, det er vores chance, og vores styrke, at vi spiller som et hold.

Hvad skal i tage med fra Rungstedkampen til Esbjerg?

Vi skal ikke ændre på noget, vi skal arbejde lige så hårdt som i de sidste tre kampe, hvis vi skal have noget med hjem fra Esbjerg, det er et svært sted at spille. De er måske ikke kommet så godt fra start, men man har ikke råd til at tro, at man bare kan hive den hjem, der skal arbejdes lige så hårdt som i de tre sidste kampe, hvis vi skal have point med hjem fra Esbjerg, siger Nicklas Carlsen.