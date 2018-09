Nabo nederlag

Endnu en nedtur for Avarta, der tabte med 0-1 for fjerde gang i denne sæson.

fodbold Avarta var endelig tilbage på deres rigtige hjemmebane i Espelunden, men det gjorde ikke udfaldet af kampen bedre. Foran 408 tilskuere tabte Avarta nemlig med 0-1 til naboerne fra Vanløse.

Af Mike Hjulmand

Der var budt op til søndagsbold af spændende karakter, da lokalrivalerne fra Vanløse gæstede Espelunden. To hold der, indtil videre i sæsonen, har skabt forskellige overskrifter, Vanløse af den positive slags og Avarta af den mere skuffende karakter.

Dagens kamp blev igen en skuffelse af Avarta, der igen tabte med et mål efter en scoring af Vanløses topscorer, Jacobus Castelijns, der satte hovedet på et indlæg i feltet og afgjorde kampen til gæsternes fordel.

Dermed gav den nyanlagte bane desværre ikke Avarta point på kontoen.

“Vi kan ikke blive ved med at sige, at vi er uheldige og ikke har marginalerne på vores side. Selvom vi ikke spiller en fantastisk kamp, kommer vi stadig til de nødvendige chancer, hvor vi desværre ikke er skarpe nok,“ evaluerede cheftræner, Peter Benjaminsen.