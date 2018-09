Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Forleden dag så jeg, nogle spurgte, om der var et møntvaskeri I Rødovre? Jeg måtte virkelig dy mig for ikke at svare: Danske Bank i Rødovre Centrum...

Af Christian Valsted

Som så mange andre er jeg noget forarget over, at Danske Bank i den grad har hjulpet Putins kammerater med at hvidvaske penge.

Det mest syge var, at Danske Bank undskyldte sig med, at beløbet var så lille, at de ikke lige bemærkede, der var noget galt. Vi taler trods alt ”kun” om 1.500 MILLIARDER kroner, som er røget gennem det lille møntvaskeri i løbet af 8 år, så hvordan skulle man nogensinde kunne bekymre sig om så lille et beløb? At der findes mistænksomme transaktioner fra 15.000 personer (FEMTENTUSINDE) og at man allerede fik besked om, at der var noget galt i det lille møntvaskeri i 2007 – Ja, hvem ORKER at tage sig af det. Det er jo

bare småpenge.

OK, så træder topchefen tilbage – med 20 MILLIONER i bonus!!! Jamen for helvede, er vi alle sammen blevet idioter ?

Vi skal altså lige huske på, HVEM der reddede fallitboet under finanskrisen. Det var DIG og MIG. 43% af pengene, som Staten gav i hjælp til bankerne, tilfaldt Danske Bank. Altså efter de var ved at gå på røven af grådighed, kaster de sig over hvidvaskning. Det er ULÆKKERT.

Men nu skal jeg fortælle jer, hvad der foregår ude i den virkelig verden. En enlig mor til tre børn på kontanthjælp kan ikke få pengene til at slå til, så hun må bede

private mennesker om hjælp.

Ja, nu kommer jeg selv fra små kår og VED, hvordan det var, når Mor’s husholdningspung var løbet tør. Jeg tog en tur med mor i Netto og betalte regningen. Jeg fortæller ikke den historie, for at nogle skal gå i svime over min generøsitet – det var ikke en særlig fed fornemmelse for hverken hende eller mig. For det er lidt nemmere at sende 125 kroner om måneden fra budgetkontoen til et plan-fader barn i Afrika, end det er at se en mor til tre, som er på røven, i øjnene i en Netto i Rødovre.

Nej, jeg fortæller den historie, fordi at det er SÅ nemt at jorde en enlig forsøger på kontanthjælp så lagt ned under gulvbrædderne, at ikke bare hun, men FANDME også hendes tre børn ikke har penge til MAD! Men når det kommer sig til at jagte svindlere i milliardklassen, DET kan man IKKE finde ud af.

Efter min mening skulle Danske Bank aflevere MINDST halvdelen af deres egenkapital på 158 MILLIARDER kroner tilbage til samfundet. Og de første 500.000 kunne de passende sende til moren med de tre børn på kontanthjælp, som helt sikkert i forvejen betaler en RØVFULD i gebyrer til Danske Bank for overhovedet at HAVE en konto i deres LORTE-BANK!! Ja, og så skulle Thomas F. Borgen tvinges til at cykle rundt til samtlige borgere og give os 4 kroner hver.

Hvis du lige sidder og tænker: Jeg tror sgu Chrumme blev sur. Så har du den underlytme ret.

Jeg er SKIDE-sur.