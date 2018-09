Matthias Asperup ”Det var ikke godt at se på udefra”

Matthias Asperup forventer at være på is igen om kort tid. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Matthias Asperup, var ikke tilfreds med sine holdkammeraters præstation i kampen mod Herlev Eagles.

Af Flemming Haag

Matthias Asperup der fortsat er skadet, så kampen fra tilskuerpladserne, og udtalte efter kampen mod Herlev Eagles.

”Jeg ser er hold der ikke spiller som de gjorde mod SønderjyskE, det er som om de tager lidt for let på det derude drengene. Jeg syntes, at de skal gå ind til alle kampene som de gjorde mod Sønderjyske, så har vi en chance for at vinde alle kampene, men når de spiller som de gør i dag, så er der ikke mange kampe vi får vundet, det var ikke godt at se på udefra”, siger Mathias Asperup og fortsætter.

”Vi skal ikke lade os gå på af, at Herlev spiller fysisk, så må vi selv spille fysisk, måske mere, i stedet for at bakke tilbage, og være bange for at spille, og lade dem tage momentum i kampen”.

Asperup mener ikke, at der er noget fra kampen i Herlev, der kan tages med til fredagens kamp mod Hvidovre.

”Vi må se at glemme alt fra kampen i dag, og det tror jeg også de får at vide. Det er en ny kamp på fredag og der skal nogle helt andre ting til, hvis vi skal have point der”, slutter Matthias Asperup, der forventer at være klar om kort tid.