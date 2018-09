Mads Eller ”Vi har en god bredde i truppen”

Mads Eller har en drøm om, at komme tilbage til udlandet. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Rødovre Lokal Nyt har talt med Mads Eller, om optakten til den nye sæson i Metal Ligaen.

Af Flemming Haag

Hvornår begyndte forberedelserne på den kommende sæson?

Vi begyndte forberedelserne til den nye sæson i slutningen af juli måned. Vi lagde ud med en stille uge hvor vi blev testet, og der blev fulgt op på de ting, vi har lavet i løbet af sommeren. Vi have en rolig uge, hvor det kun var løbe- og styrketest, så det var ikke lige på og hårdt med det samme.

RMB har spillet 10 træningskampe, og det er blevet til en enkelt sejr. Det er vel ikke den bedste optakt til den nye sæson?

Det ser selvfølgelig ikke helt godt ud, med kun en sejr i opstarten, men jeg tror man skal tænke på, at træningskampe er en tilvænnings periode, hvor vi skal have spillet nye ting ind. Det er svært at se på det direkte og sige, at vi kun har vundet en kamp, men jeg tror også, at det har meget med at gøre, at vi har fået nye spillere, nye systemer som vi skal have trænet ind, det kan godt tage lidt længere tid end man lige tror.

Og så har vi har haft en del skader. Matthias Asperup, Steffen Klarskov, Nicklas Carlsen og jeg selv, det hjælper heller ikke på det, at vi har så mange der har været ude. Det er fire spillere der er ude af holdet, det gør det selvfølgelig lidt sværere, men forhåbentlig er de fleste af os klar til fredag mod Sønderjyske.

Annonce

Hvordan vurderer du holdet til den kommende sæson, hvor der er 8 nye spillere i truppen, i forhold til sidste sæson?

De nye spillere der er kommet, er faldet godt til. Vi har altid haft et rigtig godt omklædningsrum, og gode til at tage i mod nye spillere. Jeg syntes de er faldet godt til, og de er super flinke. Det er rigtig spændende, og jeg tror, at når vi har alle tilbage på holdkortet, så bliver det rigtig godt.

RMB lægger ud mod SønderjyskE, og så kommer der to lokalopgør mod henholdsvis Herlev og Hvidovre. Har du et bud på, de tre kampe?

Det er svært at sige. Det er en frisk start for alle holdene på sæsonen, og de første par kampe er utrolig svære. Men selvfølgelig, hjemmebane mod SønderjyskE, det kommer til at blive en hård kamp, og fed stemning i Arenaen, og kampene mod Herlev og Hvidovre, der vil det være super fedt at få point, specielt for vores fans, i de to lokal opgør så tidligt på sæsonen.

Hvor ser du RMB placeret i den kommende sæson?

Vores mål i den kommende sæson er, at stræbe efter at få den samme placering som i sidste sæson, og gerne bedre. Det er jeg ikke i tvivl om, at vi kan. Jeg syntes at det ser rigtig godt ud, vi har en god bredde i truppen, og er vi fuldt hold, og alle mand friske, så tror jeg ikke der er nogen grænser for hvad vi kan opnå. Ja, vi stræber efter at få det samme resultat som i sidste sæson, og gerne bedre i grundspillet, og det vil også være et mål, at komme forbi kvartfinalen i slutspillet.

Hvad er dine fremtidsplaner med ishockey?

Jeg prøver at leve så meget i nuet som muligt. Det vil selvfølgelig altid være en drøm at komme tilbage til udlandet, men lige nu så fokuserer jeg på, at hver dag skal jeg blive bedre, og så må jeg se når sæsonen er slut hvor jeg er henne, hvor godt det er gået og hvor meget bedre jeg er blevet. Jeg stræber altid efter at være bedst mulig, og blive bedre hver dag, om det kan bringe mig tilbage til udlandet, det vil tiden vise. Det er selvfølgelig et mål og en drøm for mig, at komme tilbage og slå igennem der. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme tilbage til Nordamerika, men der er selvfølgelig en masse ting der skal gå op i en højere enhed, som skal komme til at passe sammen, men det er helt sikkert et mål for mig, slutter Mads Eller.