Kræftens Bekæmpelse satser på satellitter

Jette Jensen er ny formand for Kræftens Bekæmpelse i Rødovre, der satser på flere små aktiviteter. Foto: Arkiv

støtte Ny formand for Kræftens Bekæmpelse vil sprede nye håb med flere forskellige satellitaktiviteter.

Af André Bentsen

Med en pallette fra det frivillige sociale foreningsliv, som ingen andre kan matche i farverighed, er Jette Jensen blevet ny formand for Kræftens Bekæmpelse i Rødovre.

Hun kan allerede glæde sig over en succesfuld premiere på Stafet for Livet og en kræftcafé, der bliver stadig mere vigtig for mange ramte og pårørende.

Og den slags ting skal der helst komme flere af, mener den nye forkvinde.

”Jeg bruger to nye ord, der hedder ’nyt håb’. De gennemsyrer alt, hvad vi foretager os. Det skal være

en slags satellit for os. Vi har caféen, Stafet for Livet og Lyserød Lørdag, men fælles for dem er, at vi samler dem om, at folk der er ramt eller har mistet eller er i gang med en proces, de skal have nyt håb,” siger Jette Jensen.

Hun roser den tidligere formand, der har gjort et stort stykke arbejde, men er trådt af for at hellige sig caféen i sundhedscenteret.

”Vi har fået tilgang af to nye mænd med nye friske idéer,” siger Jette Jensen.

Café og Lyserød Lørdag

Det var især dem, der stod bag Stafet for Livet og den succes skal der arbejdes videre på næste år, men det skal der også på caféen, der er mere håndgribeligt arbejde, mener Jette Jensen.

”Caféen er to gange om måneden. Den første og tredje torsdag i hver måned, klokken 15 til 18 i sundhedscenteret med mad og hygge hver gang.”

“Vi håber på flere vil bruge det, fordi man møder nogen, der er uddannet i at tale med personer, der er midt i et sygdomsforløb eller sorgproces, men også andre, der har det på samme måde som en selv,” siger Jette Jensen og tilføjer:

”På den måde vil du kunne danne netværk og tale om, hvordan man oplever tingene og bruge hinandens redskaber og værktøjer.”

I den lokale afdeling glæder man sig især over det tætte samarbejde med den lokale kræftkoordinator.

”Flere tusinde har kræft i Rødovre, så vi er en af de store patientforeninger og det er godt med officiel hjælp og prioritering fra kommunens side,” siger Jette Jensen, der, sammen med de andre frivillige, kigger frem mod Lyserrød Lørdag den 6. oktober foran Magasin i Rødovre Centrum, hvor der vil

være sjov og ballade til børn, men også mulighed for alvorlige snakke med de frivillige.