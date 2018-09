Kasper Jensen ser frem til Rungsted-kamp

Kasper Jensen, spillede en stor kamp mod Herning. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter en lidt tvivlsom start med nederlag til SønderjyskE og Herlev Eagles, så har RMB vundet de to sidste kampe mod henholdsvis Hvidovre Fighters og Herning Blue Fox. Fredag venter Rungsted Seier Capital, som er ubesejret, efter de første fire spillerunder.

Af Flemming Haag

Om RMBs positive vending, med sejre i de to seneste kampe, siger Kasper Jensen.

”Nu har vi fundet vores spil, men vi ville godt have haft en bedre start, også med træningskampene, men nogle gange, så er det bare ikke sådan. Nogle gange kan man vinde alle træningskampene, og så starter man rigtig dårligt ud, det har jeg prøvet så mange gange.

Jeg syntes, at nu har vi fundet vores spil. Vi var lidt uheldige mod Sønderjyske, og har spillet rigtig godt de to sidste kampe, og det skal vi bare blive ved med. Vi har fået nogle skadede spillere tilbage, så det er super dejligt, at folk er tilbage igen”.

Efter to gode perioder, bliver I lidt presset i tredje periode.

”Ja, vi blev lidt presset i tredje periode. Herning får det der mål tidligt i perioden, så bliver vi lidt presset, det var vel meget forventet. Herning er rigtig gode, og de jagter de os lidt mere, og så går vi lidt mere tilbage”.

Så er det Rungsted på fredag. Hvad forventer du af den kamp?

”Rungsted har fået en god start, og er ubesejret efter de første fire kampe. Det er de indtil videre, og det er de indtil på fredag. Vi skal gøre det lige så godt som i dag, og det tror jeg også vi kan, og det skal vi selvfølgelig stræbe efter. Vi skal allerede begynde at lade op til den kamp i morgen til træning. Rungsted har et godt hold, det bliver spændende, det bliver en fed kamp”, slutter Kasper Jensen.