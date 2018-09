Kan voksne mænd græde?

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Det fik jeg så lige testet i sidste uge. Når man har rundet de 50 år, har man efterhånden oplevet både det ene og det andet. Det skærer lige toppen af følelsesregistret. Man hopper ikke op og ned af glæde – og i den anden ende af spektret, ja så sidder man ikke og flæber.

Af Chrummer

Når man så også tager ens jyske oprindelse med i betragtningen, ja så bliver det hele sådan lidt på det jævne.

Om nogen vinder i Lotto eller om nogen bliver dødsyge, så er reaktionen næsten den samme: ”Nå, for fanden”

Troede jeg! Det var fandme bare indtil den ene af vores to katte skulle aflives. Hold nu kæft. Jeg har haft slægtninge, hvor jeg har grædt mindre ved deres dødsleje end ved kattens.

Selv dyrlægen var nødt til at forlade rummet, for at min kone og jeg kunne lade gråden få frit afløb. Jeg stod og talte med katten og spurgte den, om den kunne huske, da jeg hjalp den med at fange en mus under blomsterkummen. Eller den gang jeg kom til at klemme dens hoved i terrassedøren. Eller om den gang den var kommet hjem med en and, som den fik trukket gennem kattelemmen LEVENDE. Katten forstod selvfølgelig ikke en skid, nok mest fordi det lød som: BAAAH BAAAAH (snøft) BAAAAAAAH!

Katten var i panik. Jeg tror, den havde talt på klørene og nåede frem til tallet 9 og måtte derfor konkludere, den var løbet tør for liv og nok ikke ville slippe levende ud fra dyrlægen! Så kom sprøjten og så blev der stille! BAAAAH BAAAAH BAAAAH…

Min kone tog så den aflivede kat med hjem, således at den anden kat lige kunne snuse til dens afdøde

roomie. Nu skal det lige nævnes, at de to katte nok aldrig har været hjerteveninder. Ja, de levede vel nærmest på tålt ophold. Det vidste vi godt. Men da den afdøde kat blev lagt på ‘lit de parade’ på terrassen, blev vi noget overraskede over den overlevne kats

reaktion… den snusede lidt til den afdøde, hvorefter den lagde sig til rette på terrassen, vendte sig om på ryggen og begyndte at spinne. BITCH!

Den arrogante holdning, fik mig så til at bryde ud i gråd – igen! Ja, hun fik – som straf – kun en halv portion til aftensmad – af det mærke hun IKKE kan lide. Jeg kaldte det for karma!

Nå, men vi fik så konstateret, at jeg i den grad er blevet gråd-labil, så jeg skal i hvert fald ikke se ”Dumbo” foreløbig. For fanden, jeg kan jo dårligt tage i FAKTA, ved siden af dyrlægen, uden jeg får vand i øjnene.

…og da vi fik regningen på aflivningen. Ja, så måtte jeg tude igen – nok mest over beløbets størrelse.