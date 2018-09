Kærlighed og bomber

Med stor forsigtighed fik to flyttefolk det store missil på plads på Heerup Museum. Her skal det indgå som en del af en ny udstilling, der sætter fokus på Heerups værker under Den Kolde Krig. Foto: Red.

ny udstilling I en ny tværfaglig kunstudstilling er Heerup Museum og Oplevelsescenter Vestvolden gået sammen om at skildre Den Kolde Krig. Vi var med, da udstillingens blikfang, et fem meter langt missil, blev bugseret ind på det lille museum. Se video i artiklen.

Af Christian Valsted

Det er ikke hver dag, at der triller et halvt tons tung missil ind på Rødovregaard. Faktisk er det aldrig sket før, men der skal jo være en første gang for alting og det næste halve år kan den enorme granat ses i levende live i Heerup Museums nye udstilling ’Atombomber – Heerup & Den Kolde Krig’, hvor museet udstiller i samarbejde med Oplevelsescenter Vestvolden.

”Det er departementet for krig og departementet for kærlighed, der har slået sig sammen,” fortæller museumsleder Anni Lave Nielsen om udstillingen, hvor Heerups billeder fra Den Kolde Krig bliver flankeret af genstande fra Den Kolde Krig.

”De kulturhistoriske genstande står inde midt i udstillingen og er i dialog med Heerups værker,” siger Martin Jespersen, der er museumsleder i Oplevelsescenter Vestvolden.

Det fem meter lange missil er venligt udlån fra koldkrigsmuseum Svensfort og var, da Den Kolde Krig var varm, klar til at forsvare Danmark.

”Raketforsvaret af København blev styret fra Ejbybunkeren og det var derfor i Rødovre, at man var klar til at trykke på knappen,” fortæller Martin Jespersen.

Missil i knolden

Frem til den 27. januar 2019 vil missilet stå og pege museumsgæsterne lige i ansigtet, når de træder ind i udstillingen. Anni Lave Nielsen tror, at de kulturhistoriske elementer vil give udstillingen en helt anden dimension.

”Jeg tror ikke, at Heerup var bange for Den Kolde Krig, men han anerkendte, at der var en angst i tiden og den tog han fat i og han lod sig ikke styre af den. Han viser bomberne på billederne, men også freden. Han gav Den kolde Krig et folkeligt lag,” siger Anni Lave Nielsen. Hun fortsætter:

”Heerup var optaget af, hvad mennesker gik og snakkede om og han var ikke bange for at skildre det. Han holdt ikke kun fast i hjertet og kærligheden, men han beskrev det samfund han levede i og det viser en stor ærlighed,” fortæller museumslederen.

Udstillingen ’Atombomber – Heerup & Den Kolde Krig’ kan ses fra den 14. september til den 27. januar 2019.