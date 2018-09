Kæmpe Grand Prix-fest kommer til Rødovre

Der venter publikum en koncertoplevelse ud over det sædvanlige, når fem Eurovision-stjerner indtager scenen i Kulturhuset Viften lørdag den 27. oktober. De fem Eurovision-stjerner er franske Anne-Marie David, der vandt konkurrencen i 1973, Fabrizio Faniello fra Malta, engelske SuRie, svenske Ace Wilder og danske Rasmussen, der fik en 9. plads ved årets Eurovision Song Contest. Foto: Presse

eurovision Fem Eurovision-stjerner lægger vejen forbi Viften, når Rødovre den 27. oktober er værtsby for Eurovision Concert 2018.

Af Christian Valsted

For første gang nogensinde bliver Rødovre værtsby for Eurovision Concert. Koncerten har de seneste år foregået i Aarhus, men lørdag den 27. oktober er det Viften, der lægger scene og dansegulv til den mangfoldige musikfest.

Det er Danmarks festligste fanklub MelodiGrandPrixFans.dk, som arrangerer koncerten og det er lykkedes fangruppen af få fem nuværende og tidligere Eurovision-legender til at finde mikrofon og festtøjet frem. Stjerner som på hver deres måde har sat deres helt unikke aftryk på den europæiske musikkonkurrence gennem årene.

”Det har været en lang proces og også lidt af et detektivarbejde at finde frem til musikerne. Derfor er det bare virkelig fedt, at så store navne har sagt ja til at komme og være en del af festen,” siger fanklubbens formand Johann Sørensen.

Stjernedrys og tidligere vinder

Og Melodi Grand Prix-fans kan godt begynde at glæde sig, for det er en håndfuld store stjerner, som det er lykkedes at lokke til Rødovre. På scenen får Viften blandt anet besøg af den tidligere franske vinder af Eurovision, Anne-Marie David.

I år er det 45 år siden, hun vandt Eurovision Song Contest for Luxembourg med sangen “Tu Te Reconnaîtras”. Seks år senere, i 1979, deltog hun igen i Eurovision Song Contest, denne gang for sit hjemland Frankrig, hvor hun opnåede en flot tredjeplads.

Anne-Marie David er i dag 66 år og scenen skal hun dele med den maltesiske storcharmør Fabrizio Faniello, der vender tilbage til København. I 2001 stod han på scenen i Parken, da Danmark for anden gang i historien var vært for Eurovision Song Contest.

Med sangen “Another Summer Night” tog Fabrizio Faniello hele Danmark med storm og danskerne gav 12 point til Malta. I 2006 repræsenterede han igen Malta ved Eurovision Song Contest.

Fra Storbritannien kommer SuRie. Den britiske sangerinde fik pludselig uventet selskab på scenen i Lissabon i år, da en mand pludselig invaderede scenen og tog mikrofonen fra hende. Efter syv sekunders ‘optræden’ blev han eskorteret ned af scenen og til publikums store begejstring fortsatte SuRie sin optræden.

Svensk diva og dansk viking

Fra Sverige kommer Ace Wilder, der tre gange har deltaget i det svenske Melodi Grand Prix (Melodifestivalen) og fra Danmark vil Rasmussen, der tidligere i år drog på vikingetogt til Lissabon, være klar til at skrue op for stemningen i Viften. Rasmussen fik femteflest seerstemmer og endte samlet på en flot 9. plads ved årets Eurovision Song Contest.

Dermed fik Danmark det bedste Eurovision-resultat siden 2014.

”Rasmussen er populær i hele Europa og vi er meget stolte over at kunne præsentere ham, som et af navnene til Eurovision Song Concert 2018,” siger Johann Sørensen.

Samler hele Europa

Formanden for MelodiGrandPrixFans.dk forventer en koncertaften med fest og farver. Billetsalget viser, at der kommer mange udenlandske fans til Rødovre.

”Vi lever i en tid, hvor der er flere, der skiller end samler Europa, men en af de få ting som forsat formår at samle os europæere på tværs af grænser, det er Eurovision og til koncerten kommer der fans fra blandt andet Sverige, England og Belgien,” siger fanformanden om musikfesten, som du kan opleve på nærmeste hold. Billetter kan købes på biletto.dk.

“Der er godt gang i salget af billetter. Hvis man vil være sikker på at få en billet, vil jeg anbefale, man allerede nu køber sin billet, da man ellers risikerer, at koncerten er udsolgt, siger Johann Sørensen.