Julen starter i november

Rødovre Kommune har åbnet for tilmeldingerne til at få sin egen bod til årets julemarked på rådhuspladsen. Foto: Arkiv

julemarked Når byens store juletræ bliver tændt den 30. november, vil det lyse over rådhuspladsen og julemarkedet, hvor du kan få en bod.

Af Christian Valsted

Boden koster i alt 200 kroner for de to dage og du forpligter dig til at sælge fra boden begge dage i hele åbningstiden. Boden vil være cirka 2x2 meter.

Hvis du har lyst til at sælge hjemmelavede julerelaterede ting til Rødovre Kommunes julemarked den 30. november og 1. december, er det nu, du skal til tasterne. På kommunens hjemmeside kan du nemlig tilmelde dig det hyggelige marked og dermed få muligheden for at sætte dig eget præg på årets

julemarked.

”Vi har borgere skrevet på venteliste hvert år, så man skal være hurtig, hvis man vil have en bod,” siger Dorthe Larsen fra kommunens kultur- og fritidsafdeling.

Kun egne kreationer

Julemarkedet foregår over to dage og åbningsdagen fredag den 30. november plejer altid at være et tilløbsstykke. Det skyldes i høj grad, at byens juletræ på rådhuspladsen bliver tændt af borgmester Erik Nielsen og at elever fra musikskolen underholder fra scenen med sange, der nok skal få julehumøret frem hos de fleste.

”Julemarkedet er en af Rødovre Kommunes gamle traditioner og i år vil vi igen uddele gratis gløgg og pebernødder, når træet bliver tændt om fredagen,” siger Dorthe Larsen.

Julemarkedet har åbent fredag den 30. november fra klokken 14 til 18.30 og lørdag den 1. december fra klokken 10 til 14. Det er ikke tilladt at sælge mad og drikkevarer fra boderne, men ellers er det frit slag i jule-bolledejen.

”Det er et krav, at de ting man sælger, er hjemmelavede. Det er dejligt, der er borgere, som nørkler med ting, vi andre kan købe. Det gør vores julemarked unikt, for man kan ikke

købe tingene andre steder,” siger Dorthe Larsen.

Fristen for tilmelding til en julebod er onsdag den 31. oktober.