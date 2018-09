Jonas Sass ”Glæder mig til lokalopgøret mod Herlev”

Jonas Sass havde et stolpeskud ved stillingen 1-1 kort før tid mod SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Jonas Sass ærgrer sig over nederlaget til SønderjyskE i åbningskampen, men ser frem til lokalopgøret mod Herlev tirsdag aften, i Herlev Skøjtehal.

Af Flemming Haag

Om fredagens kamp mod SønderjyskE siger Jonas Sass. ”Jeg er ikke tilfreds selvom vi spillede godt, vi skal scorer for at vinde, vi var ikke skarpe nok, vi havde fortjent mere. Jeg har et stolpeskud fire minutter før tid, og så går SønderjyskE op og scorer til 1-2, de var skarpe.

Vores powerplay var ikke godt nok, det er noget vi har tænkt over. Vi har set video, og set vores fejl som vi skal lære af, og som vi skal bygge videre på, så vi kan scorer i powerplay. Som det er nu, er det slet ikke godt nok” siger Jonas Sass og fortsætter.

”Jeg glæder mig personligt til kampen mod Herlev, det er det første lokalopgør i denne sæson. Der er flere tilskuer, det er mere intenst, og en gang imellem får man lov til lidt mere. Det er generelt meget sjovere at spille lokalopgør.

Vi har tabt til Herlev i en træningskamp, men træningskampe er træningskampe. Vi er sultne, vi har fået folk tilbage fra skader og der er bygget på, og vi har fået rettet nogle fejl, men der er stadig nogle fejl tilbage vi skal minimere, så vi kan trække os sejrrigt ud af kampen mod Herlev”, slutter Jonas Sass.

I forhold til kampen mod SønderjyskE, er Nikolaj Zorko med mod Herlev, da han havde karantæne mod SønderjyskE.