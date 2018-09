Hvad betyder letbanen for dig

Der kommer pres på Ring 3, når byggeriet af letbanen starter. Nu kan du høre, hvordan Loop City, der står bag, vil lave intelligente løsninger i anlægsfasen. Foto: Brian Poulsen

Nu kan du blive klogere på de projekter, der understøtter den kommende letbane, når Loop Citys stiller op med en stand på den internationale kongres for intelligente transportsystemer i Bella Centret

Af André Bentsen

På kongressen har du desuden mulighed for at se og høre mere om forskellige intelligente transportløsninger fra hele verden. Læs mere på www.itsworldcongress.com

Der er i forvejen noget fremtidsagtigt over navnet ’Loop City’, der er et samarbejde mellem letbanekommunerne langs Ring 3 og Region Hovedstaden.

Her samarbejder kommunerne ikke alene om at bygge en letbane, der vil forbinde byer, arbejdspladser, hospitaler og uddannelser, men også for at modarbejde trængslen på Ring 3, som hver dag får tusinder af Rødovreborgere til at bande ved rattet.

Annonce

En svovlen, der kun ser ud til at tage til i styrke, når letbanen i anlægsfasen kommer til at svæve som et rødt lyssignal over mobilitet og fremkommelighed.

Derfor er Loop City samarbejdet også repræsenteret, når Bella Centeret fra 17. til 21. september danner rammen om en stor international kongres og udstilling, ITS World Congres, hvor der bliver stillet skarpt på intelligente transportsystemer og services.

På tværs af grænser

På Loop Citys stand kan du blive klogere på nogle af de forskellige projekter, der arbejdes med. Du kan for eksempel høre, hvordan man tester om selvkørende busser eller hvordan data kan bruges til at sikre bedre parkeringsmuligheder for cyklister.

”Mobilitet og trafikale udfordringer går på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om at styrke fremkommelighed og mindske trængslen for borgere, virksomheder og pendlere langs Ring 3, særligt i letbanens anlægsfase, ligesom vi i fællesskab har bedre mulighed for at teste fremtidens smarte trafikløsninger,” siger Trine Græse, der er borgmester i Gladsaxe og formand for Loop City.

Der er gratis adgang til udstillingen torsdag 20. september og Loop City udstiller fra den 17. til den 21. september.