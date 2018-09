HIK gjorde livet endnu mere surt for Avarta

Avarta tabte igen igen. Onsdag aften blev det til et nederlag på 2-0 til HIK. Foto: Ian Nielsen

fodbold For tredje kamp i træk måtte Peter Benjaminsens tropper gå fra banen uden point, da Hellerup slog 'De grønne' med 2-0.

Af Mike Hjulmand

For tredje kamp i træk blev det et nederlag til Avarta og for sjette gang i sæsonen gik Avarta fra banen uden at score. ‘De grønne’ havde ellers en angriber med en landskamp på CV’et, i form af Christian Offenberg, men det blev ikke til mål fra hans side i onsdagens udekamp mod Hellerup. Efter en første halvleg, hvor Avarta rent resultatsmæssigt havde været med i kampen og stod med det ene point efter de første 45 minutter. Det blev dog nok engang en forsvarsfejl der kostede dyrt, da hjemmeholdet bragte sig foran 1-0. Avarta pressede på for en udligning, men i dommerens tillægstid afgjorde hjemmeholdet kampen til 2-0 på en kontra.

Avarta næste kamp er på lørdag klokken 13 i Skovshoved.