Har du svært ved at komme afsted til fitnesscentret? Træn hjemme

SPONSORERET INDHOLD Når man er kommet hjem efter en lang arbejdsdag, så er sofaen som regel det mest fristende at kaste sig over. Og sker det først i dag, så sker det også i morgen. Og i overmorgen. Det er en ond cirkel, som de fleste af os har prøvet eller muligvis er inde i. Men har du tænkt over, hvor meget du egentlig går glip af ved at dovne den hver dag på sofaen? Op og afsted til motion er opskriften.

Så kan det godt være du tænker, at du ikke går glip af meget, hvis du ”bare” tager til motion. Men faktisk er det også effekten af motion, som netop gør, at vi bliver mere friske og på den måde kan opleve mere såsom at se venner og familie eller læse de bøger, du aldrig når.

Hvordan kommer jeg i gang med motion?

Det, at skulle komme afsted i fitnesscenteret eller til udendørs løb i regnvejr, kan være utrolig svært, når vi først er kommet hjem efter en lang dag. Men vil du gerne nogle af disse motionsformer, så kan du som trick sørge for at have pakket sportstasken og have den med på job eller studie. Er løb særligt svært for dig, så sørg for at have en løbemakker, som kan bakke dig op. Hvis ingen af disse motionsformer er tillokkende for dig, er der også andre metoder, du kan tage i brug.

Du kan for eksempel starte ud med at træne derhjemme. Det kan være nemmere at få det gjort, når motionen er mere tilgængelig. Men det skal helst være sjovt, så du er motiveret til at gøre det. Af motionsformer i hjemmet kan du:

Finde styrkeøvelser for ben, mave og ryg på en app og lave dem

Investere i en træningsbold, som du kan lave mave- og balanceøvelser på.

Få en spinningcykel, som du kan bruge igen og igen og følge din udvikling på

Dyrk yoga på en yogamåtte

Er vejret godt, kan du også lave øvelser i haven

Tænk på ”let” motion i hverdagen

Desuden kan du gøre fysiske forskelle i løbet af dagen. Det kan være at tage trappen i stedet for elevatoren. At gå en tur på 10 minutter i frokostpausen hver dag. Cykle på arbejde i stedet for at tage bil eller offentligt transportmiddel. Derudover kan du prøve med gang. De fleste kan overskue en gåtur. Og det skal man bestemt ikke undervurdere. Det er god fedtforbrænding.