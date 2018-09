Gode fif når du skal købe frugt: sådan ved du om avocado og mango er spiseklar

sponsoreret indhold Det kan være et hyr at finde frisk frugt i Danmark ind i mellem. Fordi vi ikke selv kan producere ret meget forskellig frugt, skal det meste importeres. Det betyder, at de meste frugt ikke er helt modent, når det sendes mod Danmark, for det er meningen, at det skal modne undervejs.

Af Peter Fugl Jensen

Det sker dog ikke altid, og hvor mange gange har man ikke prøvet at stå i være på jagt efter avocadoer eller mangoer, fordi man får gæster samme aften, og de er alle enten stenhårde eller bløde som smør. Der findes dog et par nyttige fif til, hvordan du kan finde ud af, om frugten er klar til at spise eller ej.

Tjek under avocadoens stilk

Avocadoens stilk – eller det, der er tilbage af den, når den ligger i supermarkedet – kan hjælpe dig med at finde ud af, om frugten er spiseklar. Hvis du fjerner den lille knop, vil du kunne se en lille plet. Hvis denne plet er lysegrøn, nærmest pastelfarvet, betyder det, at avocadoen er fuldstændig, som den skal være, og du kan købe den med ro i maven. Er pletten derimod helt mørk eller nærmere grå skal du holde dig uden om den frugt.

Mærk og duft dig frem til en mangos modenhed

En mango kan være ligeså besværlig at beregne modenhed på, som en avocado kan. Vi har en tendens til at kigge på dens farve, men vi bør i stedet mærke let på den. Hvis mangoen er stenhård, er den ikke moden, og hvis den er alt for blød, er den overmoden. Den perfekte mango skal gerne give en lille smule efter, når du trykker på den. Er du stadig i tvivl kan du dufte til frugten – dufter den sødt og frugtigt, burde den være spiseklar.