God start af RHs damer

Håndbold: 1. Division damer: Rødovre HK - Horsens HE. Katrine Clasen

Katrine Clasen blev sammen med Anna Jagd de mest scorende i sejren over KSI. Foto: Ian Nielsen

Håndbold Rødovres damer viste gode takter i kampen mod KSI, da det blev til en sejr på 24-17. Set over kampens 60 minutter, var sejren aldrig i fare.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer åbnede den nye sæson i 2. division mod oprykkerne fra KSI fra Frederiksberg. RH stillede stort set op med et nyt hold, i forhold til det hold der rykkede ud af 1. division. Med tilgang af unge spillere udefra, og egne spillere fra årgang 99 skal RH forsøge, at leve på til forventningerne om en placering i den bedste tredjedel.

Det blev en nervøs start fra begge hold, som præsterede en række tekniske fejl og uskarphed i afslutningerne. Tre minutter inde i kampen, faldt den første scoring da Anna Jagd scorede fra fløjen. Der gik seks minutter før Stinne Strøjr Hansen i RHs mål blev passeret. Fra stillingen 1-1, øgede Anna Jagd med tre scoringer til 4-1 hvor der var spillet otte minutter. Så tog Katrine Classen over og gjorde det til henholdsvis 5-2 og 6-4. Det blev 7-4 ved Sarah Kejser på straffekast. Gæsterne kom tilbage, og fik reduceret til 7-6 inden, Katrine Clasen med to scoringer øgede til 9-6.

Gæsterne fik reduceret til 9-8, inden Elisabeth Høyer, Line Kejser og Amalie Rasmussen igen fik skabt afstand, til stillingen 12-8. KSI stod for den sidste scoring inden pausen og fik reduceret til 12-9.

En første halvleg, hvor RH spillede med stor energi, flyttede bolden godt rundt og skabte mange chancer, men manglede skarphed i afslutningerne.

Rødovre kom godt ud til anden halvleg, hvor Line Kejser, Anna Jagd, Katrine Classen og Ine Oldheide med to scoringer, fik skabt en fem målsførring på 17-12 ti minutter inde i 2. halvleg. Sara Kejser på straffekast til 18-13 før gæsterne fik reduceret til 18-15 midt i halvlegen.Så tog Stinne Strøjr Hansen i RHs mål fornuftigt fra, og forhindrede gæsterne i at score, de følgende ti minutter. En storspillende Anna Jagd med fire scoringer og Sarah Kejser på straffekast øgede til 23-15. Sarah Kejser med endnu en scoring til 24-16, inden KSI fik reduceret til slutstillingen 24-17.

En fortjent sejr til RHs unge mandskab, som leverede mange positive aktioner. Der var god bevægelse og aggressivitet i forsvaret, god kreativitet angrebsmæssigt, og får spillet frem til gode afslutninger, men for mange afslutninger af svingende kvalitet. Der var god timing i kontrafasen, hvor især Anna Jagd imponerede med ni scoringer.

Tre spillere skiller sig ud. Målvogter Stinne Strøjr Hansen tog godt fra i målet, playmaker Ine Oldheide viste godt blik for spillet, og fløjspilleren Anna Jagd, imponerede med en imponerende skarphed i kontrafasen.

Rødovres damer spiller igen, torsdag den 27. september kl. 19.45 mod FIF i Frederiksberghallen.