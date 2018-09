Giv os din gamle BH og vind en ny

Hvis du afleverer din gamle BH på redaktionen på Rødovre Lokal Nyt, kan du samtidig sende en hilsen til en, der kæmper mod kræft. Som tak for din BH deltager du i lodtrækningen om et nyt sæt undertøj på Lyserrød Lørdag foran Magasin (hvor du også kan aflevere din BH) klokken 17.30. Foto: SignElements

støt brysterne Vi er hverken lumre i betrækket eller fjollede i forret, når vi beder om både din BH og dit telefonnummer. Vi mener det nemlig alvorligt, når vi, sammen med Kræftens Bekæmpelse, sætter fokus på brystkræft og trækker lod om et nyt flot sæt undertøj fra Magasin.

Af André Bentsen

Hver Niende kvinde rammes af brystkræft.

Nu kan du støtte brysterne på en lidt sjovere måde end normalt.

For at sætte fokus på brystkræft har vi, sammen med Magasin, sat os for at grave ned i bunden af dit klædeskab og hjælpe lidt med oprydningen.

Mens Rødovre Lokal Nyt tegner portrætter af familier, der har den forfærde-

lige sygdom inde på livet og stiller skarpt på forskning, rehabilitering og de nyeste tal i avisens spalter, har vi på redaktionen taget en stor vasketøjskurv med til de gamle BH’er.

Alle, der afleverer en gammel BH, kan få lov til at sende en hilsen på Facebook til én, der kæmper mod kræft. Hvis du skriver dit telefonnummer i det opløftende beklædningsstykke, deltager du samtidig i lodtrækningen om et nyt flot sæt undertøj fra Magasin.

“Vi ser mange kræftramte, der kigger ekstra længe på undertøj i vores lingeriafdeling og vi er altid klar til at svare på de mange spørgsmål, der er. Derfor bakker vi også op om Lyserød Lørdag, når den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse støtter brysterne og vi donerer et flot sæt undertøj til læserne, der er med til at sætte fokus på brystkræft,” siger Store Manager, Nanna Lee.