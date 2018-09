Gift i Rødovres drikkevand

Der er fundet gift i vandet i Rødovre. Det kan sagtens drikkes, men bliver alligevel fortyndet med rent vand.

Drikkevand Nyt fund af gift i Rødovres grundvand får vandværk til at fortynde dit drikkevand med rent vand.

Af André Bentsen

HOFOR Vand Rødovre A/S har ca. 113 km hovedvandledninger. Normalt er skellet ved vejen grænsen for, om vandledningen skal vedligeholdes af vandforsyningen eller grundejeren.

Vandforsyningen i Rødovre Kommune drives af HOFOR Vand Rødovre A/S, som er en del af HOFOR A/S koncernen. Cirka 38% af drikkevandet produceres på to lokale vandværker i Rødovre Kommune, Espevang Vandværk ved Espelunden og Rødovre Vandværk på Damhusengen. Resten af vandet produceres på HOFOR A/S 7 regionale vandværker, som også leverer vand til andre kommuner i Hovedstaden.

Rødovre må fortynde drikkevandet for at komme på den gode side af grænseværdierne for tilladt giftindhold.

Det viser tal fra Danmarks Naturfredningsforening, der har undersøgt, hvor mange boringer i Danmark, der egentlig er ramt af sprøjtegift.

Annonce

I Rødovre er der ét sted, hvor vandet er så forurenet, at man må fortynde det med rent vand.

Du kan dog roligt drikke vandet fra hanen, lover formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).

”Det er ikke tilfredsstillende, når der er store mængder gift i vores vand og vi gør, hvad man kan for at minimere forekomster af farlige stoffer og midlertidige lukninger af vandboringer,” siger Jan Kongebro.

Han har været i kontakt med HOFOR, der forklarer, at giften i Rødovre formentlig stammer fra stoffer i en bestemt slags træbeskyttelse.

”Indholdet er ekstremt lille, så ingen bliver syge af at drikke vandet. Alligevel blander vi det op med rent vand for at sikre en bedre kvalitet,” forklarer Jan Kongebro.

Det bliver bedre

Han er generelt godt tilfreds med vandsikringen lokalt og forudser, at forekomsten af gift er midlertidig.

”Der har åbenbart været en tid, dengang Ruder Konge var knægt, hvor man opførte mange træhuse i Rødovre og brugte en bestemt slags træbeskyttelse. Forventningen er, at vi hele tiden er blevet bedre til at passe på grundvandet, og vi har da også kun opdaget de her giftstoffer, fordi man for nylig er begyndt at undersøge lige netop dem også. De har ikke tidligere været på listen,” siger Jan Kongebro.

I alt er mere end hver fjerde boring i Danmark forurenet med sprøjtegift. De seneste fem år er der fundet rester af sprøjtegift i 1.622 drikkevandsboringer. Det svarer til 27,5 procent af alle landets drikkevandsboringer. Det viser en opgørelse, som Geus har lavet for Miljøstyrelsen.

126 vandværker i 54 kommuner fik vand fra en eller flere forurenede drikkevandsboringer, hvor indholdet af sprøjtegift var højere end tilladt.

De vandværker står over for et stort problem. Og for mange bliver løsningen at fortynde det forurenede vand med renere vand for at komme under grænseværdien – inden de sender vandet ud i danskernes vandhaner.

”Hvis vores børn og børnebørn skal undgå de samme problemer, så bliver vi nødt til at handle nu. Og den eneste sikre måde at beskytte drikkevandet på er at forbyde sprøjtegift dér, hvor grundvand

dannes og pumpes op,” siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.