Gå glad i bad!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

Chrumme Tænk engang, man har vedtaget, at de ældre i Rødovre har krav på et bad HVER dag!

Af Chrummer

Jeg har set byrådsmedlemmer nærmest gå i massepsykose og gensidig rygklapning og sejrsfest over, at man nu har indført muligheden for et dagligt bad for vores ældre medborgere. I RØDOVRE GÅR VI FORREST!

Tag ikke fejl, for jeg synes da, det er en fantasisk god nyhed, men kan vi ikke

være enige om, at det burde være en MENNESKERET? Og ikke en service, som rydder overskrifter i aviserne og ryger direkte på TV2/Lorry og P4 København.

For mig kunne overskriften lige så godt havde været: ”Vi giver hermed ældre retten til tre måltider og at trække vejret. HURRA!”

Nu er jeg ikke ligefrem moden til plejehjemmet – endnu. Ja, jeg er faktisk ikke engang medlem af ”Ældresagen,” men seriøst så var jeg ikke klar over, at ældre IKKE havde krav på noget så elementært som et dagligt bad.

Staten Danmark har en skatteindtægt på 1.100 MILLIARDER om ÅRET, og så kan vores ældre medborgere ikke få et skide bad om dagen? Hvad fanden er meningen?

Min første reaktion til konen var: ”Så er det slut. Nu har jeg betalt min sidste skattekrone. Jeg gider ikke mere. Jeg melder mig ud af Danmark!”

Jeg opfordrer hermed de ældre til at gøre oprør. UD på gaderne med stokke, rollatorere og høtyve. Brand nogle biler af. Begynd at sælge jeres morfinpiller på gader og stræder. I ryger i spjældet. Ret til bad og mad hver dag. Enestue, gårdtur HVER dag og besøg to gange om ugen. Aktiveringstibud og egen kiosk. Tro mig. Det virker for banderne.

Hvis man synes, det er lige rabiat nok, så kan mindre nok gøre det. Skid i sengen HVER morgen.

Jeg tør slet ikke tænke på den dag, hvor jeg selv får brug for pleje. Til den tid, bliver man vel hentet i busser den 24. december og så bliver man stuvet ind i vaskehallen hos Shell. Den dyre vask. Den med undervognsskyld og voksbehandling, mens 1800 kontrolører fra Stat, Region og kommune fører protokol og yderligere 1800 kontrolører kontrollere kontrolørerne, hvorefter rapporten videresendes til en konsulentvirksomhed, som kigger på, om man kan genbruge vaskevandet til næste år og en forudberegning af de miljømæssige omkostninger, som så bliver videresendt til miljøministeriet, som så når frem til, at de ældre kun bør bade hvert andet år.

Sig mig en gang, er vi alle sammen gået fra forstanden?

Jeg har allerede forberedt mine børn på, at det godt kan være, de er flyttet hjemmefra, men når min tid kommer, så flytter jeg ind hos dem. Så skal jeg have tre måltider om dagen, timelange bade og lommepenge. Men bare rolig

unger, jeg kan først gå på pension, når jeg fylder 80 år – ja, og i mellemtiden må ungerne – og samfundet – håbe på, at der stadig findes hjertestop og blodpropper, inden jeg træder ind i ældrebyrdens lange række.

Det stinker at blive gammel – Ja, det tror da fanden, men nu ved vi HVORFOR!!