Fremtiden printes i 3D

Onsdag åbnede det nye teknologiske laboratorium TekX i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

Sammen om Folkeskolen Det er det største jeg nogensinde har åbnet, og jeg har åbnet rigtig mange ting.” Sådan sagde en tydeligt stolt Erik Nielsen (S), da han iført 3D-printet borgmesterkæde åbnede Rødovres nye teknologilaboratorium, TekX.

Af André Bentsen

Det kan godt være, at Rødovres 8. klasse måske ikke kommer til Silicon Valley, som der først var håbet på, men de kan alligevel godt indstille sig på at komme ud af flyve, når de som en fast del af undervisningen i det nye fag Teknologi og Innovation skal prøve kræfter med en flysimulator, der sender dig svimlende rundt i rummet, hvis du svinger for hurtigt.

Det er der nok ingen fare for, at de behændige elever gør. Overalt i det nye TEKX, er der vilde muligheder og udfordringer, som ville få andre generationer til at gå i panik, men som for de unge bare er en forlængelse af deres fritidsinteresser og lad os være ærlige; af fremtiden.

Annonce

Det er Jesper og Arthur fra 7. klasse på Nyager Skole enige i.

”Det er fremtiden det her. Jeg programmerer en chip, så den kan få en motor til at køre,” siger førstnævnte inden kammeraten afbryder høfligt, men bestemt:

”Det er fedt, at man kan få lov at lære den her slags ting i skoletiden, så det ikke kun er dansk og matematik.”

Stolt viser de frem, hvordan de på rekordtid har bygget små computerting, der kan få dioder til at lyse og propeller til at snurre rundt. Og altså også programmeret det på computer.

”Verdenen er sådan her i dag. Man bliver nødt til at lære teknik bedre at kende, hvis man skal have succes,” siger Jesper.

Selvstændigt fag

Rødovre Kommune er den første kommune i Danmark, hvor alle klassetrin systematisk arbejder med teknologi og innovation. Alle 6., 7. og 8. klasser har fået teknologi og innovation som et selvstændigt fag, med sin egen læseplan. Derudover indgår det som dimension i alle andre fag på samtlige klassetrin.

”Vi er oppe på de store nagler,” siger Rødovres borgmester, Erik Nielsen.

”TEKX står som et flagskib for vores indsats, men bestemt ikke alene. Vi har fokus på Teknologi og Innovation i alle skolerne og især i de ældste klasser,” siger han og tilføjer:

”Indsatsen omkring det her er en del af en samlet dannelsesrejse. Fremtiden sker lige nu. Vi stiller den nyeste teknologi til rådighed for vores elever og vores personale, så de får de bedste betingelser.”

Flere millioner om året

Kommunalbestyrelsen har afsat 4,5 mio.kr. årligt til personaleressourcer og 6 mio.kr. til oprettelse af TekX (derefter 2 mio.kr. i årlig drift). Alle skoler har fået en teknologi- og innovationsvejleder, og kommunen har ansat en teknologi- og innovationskonsulent til at understøtte, koordinere og drive indsatsen fremad.

Selve TEKX er bygget op som små forskellige laboratorier, hvor man kan prøve kræfter med alt fra digital produktion til Virtual Reality.

I et af lokalerne sider flere piger og spiller noget, der ligner Minecraft på nogle store computere.

”Vi har selv lavet den her Verden i et program, der hedder Crey. Det er en anden måde at lave en historie på. Her kan vi eksempelvis vise, hvad det vil sige at gå rundt i en skyttegrav,” siger Caroline stolt uden at fjerne øjnene fra skærmen, hvor hun uden besvær hæver og sænker terrænet og planter træer efter for godt befindende.

”I starten er det lidt svært, men der er tutorials og så lære man at bruge mange af de muligheder der er,” siger hun og vender sig endelig om med et smil:

”Jeg kan godt forstå, at ældre mennesker synes det ligner leg, men det er også læring. Det er svært at forklare hvad man direkte kan bruge det til, men der er en masse ting, man kan blive i fremtiden, der kræver den her slags evner.”

Veninden Freja tænker en smule over, hvorfor eleverne egentlig skal bygge deres egen verden, og giver så et forsigtigt bud:

”Man kan bedre forestille sig ting og formidle dem til andre. Det er en anden måde at lære på. I dansk forestiller forfatteren sig selv personer og plots og omgivelser. Her er det lidt det samme, men alligevel total anderledes.”

Kreativt engagement

Deres lærer Jimmy Adetunji står ligesom alle andre gæster på TEKX denne dag, på tæer for at sige noget højt:

”Vi har lavet en aftale med firmaet bag Crey, at vores elever udnytter de muligheder der er i spillet. Så melder vi tilbage og de udvikler spillet ud fra vores erfaringer, så de kan udgive Crey Science, hvor man måske kan lære om forbrædningsprocesser eller andre forsøg, hvor man kan bygge ting og prøve teorier af, man ikke kan i fysiklokalet måske,” siger Jimmy Adetunji.

”Eleverne bliver engageret på en anden måde i forhold til deres kreative evner.

her beder vi eleverne selv lave et spil og sørge for, at den grafiske følelser passer til stemningen og sammenhængen i spillet. Den der spiller spillet skal kunne se sammenhængen og have lyst til at følge den indre motor i spillet og fortsætte.”

Han roser uden omsvøb Rødovre Kommune for at give skolen frie hænder til at lave samarbejdsaftaler i forbindelse med faget Teknologi og Innovation.

Og det er ikke et tilfælde, mener borgmester Erik Nielsen.

”Det går så stærkt i denne Verden. Derfor er der laserskærere og virtual reality og kraftige computere og lydstudier og digital produktion. Det skal være det bedste til vores elever. Læringstilgangene bliver nye. VI skal formidle og fortolke digte i den virtuelle verden og regne massefylde i printede biler. Man skal researche og skabe og arbejde innovativt i fremtidens skole i Rødovre. Eleverne er en del af løsningen på fremtidens udfordringer.”