Forbered dig i efteråret og få en smuk forårshave

SPONSORERET INDHOLD Der er ikke længe, før sommeren er slut, og efteråret trænger sig på. Som bekendt følger vådere og tristere vejr med efteråret, og når først bladene har gennemgået de smukke farveforandringer og er faldet af træer og buske, er der ikke meget smukt ved haven.

Af Peter Fugl Jensen

Til gengæld kan vi glæde os til foråret, og hvis du gerne vil have en sprudlende, farverig og smuk forårshave, får du her nogle tips til, hvordan du skal forberede haven allerede i efteråret.

Plant blomsterløg i september

Hvis din have trænger til nye blomster, og du gerne vil have nogle kulørte planter til foråret, så bør du plante blomsterløg allerede i september. Løgene skal plantes i våd og fugtig jord, hvorfor det skal gøres inden frosten sætter ind. Du kan eksempelvis plante tulipanløg, som kan give dig smukke tulipaner i alverdens farver, og derved sætte kulør på din forårshave. Blomsterløgene skal plantes minimum 10 centimeter nede i jorden, og en god tommelfingerregel er, at jo dybere du planter løgene, jo senere på foråret vil de blomstre.

Annonce

Din nye hæk skal plantes i de sene efterårsmåneder

Er du på udkig efter ny hæk, er det ikke underordnet, hvornår du planter den. Det bedste tidspunkt at plante hæk på er, når bladene er faldet af – altså i de sene efterårsmåneder. Det er dog vigtigt, at du kommer i gang inden frosten gør jorden så hård, at du ikke kan grave i den. Derfor er det en god idé at begynde forberedelserne til hækplantningen allerede nu, så du er klar med planterne og skovlen, når tiden er inde. Du kan eventuelt låne penge til din nye hæk, hvis du ikke har råd til planterne lige nu og her. På den måde kan din nye hæk springe ud i foråret, og selvom det tager lidt tid, før den er vokset høj og fyldig, så pynter nye, grønne skud noget så gevaldigt i en have.