Findes den lykkelige skilsmisse?

Nu går tæppet på ny i Rødovre Teaterforening. Forestillingen “Kurt og Kirsten” har både tragedie og absurd komedie i sig og handler om kærlighed på godt og på ondt. Foto: Presse

teater Rødovre Teaterforening tager hul på den nye teatersæson med en poetisk komedie i kærlighedens og skilsmissens tegn.

Af Christian Valsted

De garvede skuespillere Henrik Kofoed og Sonja Oppenhagen spiller overfor hinanden i Viften, når Rødovre Teaterforening den 20. september skyder en ny sæson i gang.

Sonja Oppenhagen og Henrik Koefoed spillede for første gang

sammen i efteråret 1981 som prinsessen og prins, der ikke måtte få hinanden, i Anne Linnets første musical ‘Roserne Bryder Ud.’ De to skuespillere har siden spillet sammen et utal af gange og nu mødes de atter 37 år senere i et lidt slidt ægteskab.

I forestillingen ’Kurt og Kirsten’ spiller Henrik Kofoed og Sonja Oppenhagen et lykkeligt ægtepar, der har lovet hinanden at blive skilt efter 30 år.

De er enige om beslutningen. Boet skal deles og ringene returneres – og så skal de have taget et skilsmissebillede. Men kan man overhovedet forlade hinanden efter 30 års samliv? Er der noget, der hedder lykkelige skilsmisser? Og kan man blive skilt for at genoplive ægteskabet?

Få selv svarene, når Louise Schouw Teater spiller forestillingen i Viften den 20. september.