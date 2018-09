Fem år med hjælp til unge

Mette Søndergaard fra headspace håber, mange vil komme forbi og ønske dem tillykke med de første fem år i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

3000 samtaler med unge På lørdag er det fem år siden, headspace første gang inviterede unge med bekymringer i livet indenfor til en udluftning af tankerne. Og dét er der mange, der har nydt godt af.

Af André Bentsen

3000 gange har en ung fra Rødovre åbnet døren eller tastet telefonnummer til headspace. Det lyder måske ikke

af meget, men når man tænker på, hvor afgørende den rette hjælp, eller bare udluftning i hovedet, kan være for et ungt menneske, med kroppen fyldt af bekymringer, er tallet imponerende.

Derfor bliver det også en hjælpeorganisation i stadig stigende vækst, der på lørdag kan se tilbage på fem flotte år i Rødovre.

”Det bedste ved de fem år er, helt ærligt, at vi har fået mulighed for at hjælpe så mange unge mennesker med at trives bedre og få plads til gode ting i livet udover de svære, der rammer dem,” siger centerchef Mette Søndergaard.

Hun fremhæver især det gode samarbejde med kommunen og lokalsamfundet, som et parameter for, hvor godt alting er gået og roser de mange frivillige, der gør en kæmpe forskel i huset på Tårnvej over for Rødovre Centrum.

”Vi har 32 frivillige, der bruger ufattelig mange timer, men som er mere vigtige end den tid, de bruger. De giver noget særligt både i forhold til samtalerne og den unge, fordi de unge kan komme ind frivilligt og også møde frivillige. Det giver en anden slags tillid og tryghed, siger de unge,” forklarer Mette Søndergaard.

Hun er specielt stolt af det team med både ansatte og frivillige, der skaber hygge i det lille hus med de grøn-hvide skilte.

“Der er en bredde i vores gruppe, som repræsenterer en mangfoldighed, man ikke møder i det etable-

rede system. Samtidig ved de en masse om lokalsamfundet og hvad der rører sig i kommunen. Det er vigtigt, hvis man skal forstå, hvad der er på spil for den unge,” forklarer hun.

Stiger hvert år

At de har travlt i headspace kan være en svær ting at sige, for der er altid ro i huset og en hyggelig stemning, hvor det faktisk aldrig ser ud til, at nogen har har travlt, men tallene taler alligevel sit eget tydelige sprog.

Siden Rødovre Kommune hjalp organisationen igang lokalt, er der sket en stigning i antallet af samtaler med unge mennesker med behov for hjælp år efter år.

Det skyldes ikke mindst behovet, men også de mange begivenheder, hvor de ansatte ude af huset viser sig frem og stiller sig til rådighed. På skoler og til arrangementer.

“Vi er altid med, hvor det giver mening og deltog også i både Rødovredagen og Kulturnatten i weekenden,” siger Mette, der ikke er sen til at fremhæve Rødovre Lokal Nyts kampagne #stopensomhed, der satte stort fokus på et tabu og samlede 20.000 kroner ind til headspace. Hun nævner også ensomhedswalken tidligere i år, der blev gennemført sammen med Folkebevægelsen mod ensomhed.

Tre samtaler i snit

For nogle unge er det nok at besøge headspace én gang, mens andre kommer tilbage og nyder fortroligheden og tilliden.

“Mange af de unge kommer flere gange. Jeg har ikke specifikt et tal kun fra Rødovre, men vi kan se, de har tre samtaler i gennemsnit. Mange får lige luftet hjertet og mange er i længere forløb på op til cirka ti samtaler, men det er ikke vigtigt for os. Det vigtige er, at samtalerne sker på de unges egne præmisser,” siger Mette og fortsætter:

“Gennem et medmenneskeligt møde kan headspace give den enkelte nye perspektiver på det, de kommer med. Nogle gange kan de få lov at sige tingene højt uden nogen at passe på og tage stilling til.

Det er faktisk ret unikt at have en ung i enerum, som på den måde kun er dit eget. Alle andre steder møder unge mennesker personer, som har en dagsorden. Hos os sætter de selv rammerne,” forklarer hun.

Vil gerne ud til flere

Året, der kommer, skal, ifølge de ansatte på stedet, bruges på at blive endnu mere synlige i området.

“Og så pønser vi faktisk på at starte et gruppeforløb op,” afslører Mette Søndergaard.

Det skal være samtalegrupper, som man kender det fra sorggrupperne i de store patientforeninger.

“Der sker noget særligt, når man sidder sammen med andre, der er i samme situation som en selv,” lover Mette Søndergaard, der håber, at få projektet sat på benene inden året er omme.

Alle er velkomne

Det er især unge omkring ungdomsuddannelsesalderen, der kigger ind i headspace og de ansatte er meget glade for den forebyggende rolle. Normalt er det tænkt som et sted, hvor unge mellem 12 og 25 år kan henvende sig, men i headspace ser de vist nok lidt stort på det der med alder, hvis man bare passer nogenlunde ind i beskrivelsen.

“De unge kommer ofte med en tristhed og bekymring, der er svær at sætte ord på. Mange siger direkte, at de ikke ved, hvorfor de er kede af det. Men ofte handler det meget om ensomhed og konflikter med venner og familie, der påvirker ens liv. Hertil kommer uddannelsespres, præstationspres og forventninger fra omverdenen, som nogle af de store grunde til, at unge kommer til headspace for at få hjælp. Det håber jeg også, de bliver ved med de næste fem år,” slutter Mette Søndergaard.