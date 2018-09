DM-bronze til 8-årig motocross-dreng fra Rødovre

Den 8-årige rødovredreng Storm Juncker Maymann stormer mod DM-medaljen på sin Yamaha Foto: Privat

motocross En 8-årig rødovredreng stormede i mål på sin Yamaha yz65 maskine og kom ind på andenpladsen i weekendens afdeling. Det var nok til en 3. plads i det samlede DM-regnskab

Af Peter Fugl Jensen

Han går i 2.A på Tinderhøj Skole og den lyshårede rødovredreng syner ikke af meget, men når den 8-årige Storm Juncker Maymann sætter sig op på en motocross maskine, så går det stærkt. Så stærkt, at han i weekenden kom på podiet, da 4. afdeling af DM blev afviklet på Melby crossbane.

Han blev nummer to i Melby og samlet nummer tre til DM. Det er ganske fascinernede, for den kun 8-årige rødovredreng stiller op i U11 klassen og det usædvanligt, at en 8-årig ender på DM-podiet.

Selvom Storm er fra Rødovre kører han ikke på Vestvolden i rødovreklubben.

“Nej, til hverdag kører han i Hedelands Motorcross Klub, som ligger i Roskilde. Desuden er han også medlem i Ballerup/Skovlunde, men det er som klub nummer to,” fortæller den stolte mor Bianca Maymann.

24 deltagere – tre på podiet

Igennem hele DM har der være 24 deltagere, men ikke alle kører løb, fordi de er skadede eller fordi de har opgivet i den samlede stilling.

“For at få lov at stille op skal man være B-kører. Det opnår man ved at deltage i en masse løb og opspare point efter placeringerne, så det handler om at optjene point ud fra Dansk Motocross Unions regler,” fortæller Bianca.

Storm har også kørt SM, hvor han sluttede på en fjerdeplads ud af 10 deltagere.

Interessen for motorsport kommer ikke fra fremmede, for Storms far har selv kørt motocross og som den største naturlighed fik Storm sin første crosser, da han var 3½ år gammel.

Som godt 5-årig begyndte han til motocross, naturligvis i fars stamklub, Hedelands Motocross Klub.