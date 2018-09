Dit elevråd er ikke et festudvalg

PÅ TUR: Fælleselevrådet i Rødovre suger gode erfaringer fra den enkelte skole og spreder dem til de andre. Foto: Red

Sammen om Folkeskolen Tiden er for længst vokset fra dengang, hvor skolernes elevråd bare skulle blåstemple de voksnes beslutninger og arrangere fester. I dag stiller eleverne krav til demokrati og medinddragelse.

Af André Bentsen

Det lyder måske ikke særligt udviklende for demokratiet, at en lille gruppe unge hopper på S-toget mod København for at købe ens hættetrøjer.

Men det er faktisk lige præcis, hvad det er. De 12 unge mennesker er nemlig valgt til elevrådet på hver deres skole, og er nu i gang med at sammensætte det helt nye fælleselevråd.

”Fælleselevrådet er mega vigtigt, fordi det skal hjælpe med at give eleverne tryghed til at sige deres mening, når de kommer tilbage til skolerne. Det er nemt at have en mening om noget, men når det bliver politisk, kræver det fællesskab og inspiration fra andre at gøre den mening gældende,” siger Tinne Guldagger, der er kontaktlærer for elevrådet.

Hun har sat et program sammen, der skal ryste de nye medlemmer sammen, fordi mange fra det sidste fælleselevråd er gået ud af folkeskolen i sommer.

”Men det vilde er faktisk, at flere af dem er kommet tilbage og har hjulpet de nye i gang med foredrag og inspiration. Vi er inde i en god udvikling i Rødovre, hvor elevdemokratiet bliver styrket, og de unge selv starter debatter, idéudveksling og diskuterer regler og ret,” siger Tinne Guldagger.

”Og den slags er vigtigt, mener Alberte Vangsø Rasmussen, der kommer fra elevrådet på Tinderhøj Skole.

”I dag vil børn gerne bestemme mere og mere både derhjemme, men også, hvordan deres skoledag skal være. Eleverne kan ikke føre de ideer ud i livet, hvis ikke skolerne har et stærk elevråd. Det gode ved fælleselevrådet er, at man kan få den indflydelse og komme med gode råd til de andre skoler, så de kan få en lige så god skole som en selv,” siger hun og tilføjer:

”Og hallo, så får man vildt fede venner.”

Idépostkasser, møbler og legeordninger

Derfor er Albertes bud på et indsatsområde lige netop nu, faktisk ikke noget specifikt på hendes egen skole.

”Jeg kæmper for, at alle lærer elevrådet og fælleselevrådet bedre at kende og måske selv har lyst til at deltage i elevdemokratiet siger hun.

Spørger man Tinne Guldagger er der da også masser at hente i fælleseleverådet for eleverne.

Her lærer eleverne at fortælle om deres udfordringer og drømme, og ser, hvordan tingene foregår på de andre skoler. Skal man kopiere ideen om en idé-postkasse fra Islev Skole eller arbejde for nye skolemøbler, som de gjorde på Hendriksholm.

”Eller hvad med legeordningen med de store elever på Nyeager Skole,” foreslår Tinne inden hun samler eleverne til den store ruske-sammen-tur i København.