Den røde løber fortsætter i Islev

Det næste stykke strækker sig langs Islevbrovej fra rundkørslen ved Fakta til Røngård Allé. Billedet er fra Islevbrovej foran Islev Skole Foto: Arkiv

id-linjen En enig kommunalbestyrelse godkendte tirsdag aften at afsætte små fem millioner kroner til næste etape af ID-linjen i Islev.

Af Christian Valsted

Arbejdet med at gøre Islevs offentlige og sociale rum mere attraktivt fortsætter ufortrødent og tirsdag aften nikkede et enigt byråd ja til, at næste etape kan realiseres.

Siden 2014 er området ved Islev Torv og Islevbrovej blevet forvandlet med udgangspunkt i det projektforslaget for ID-Linjen fra 2014, som blev en realitet efter en international arkitektkonkurrence for unge arkitektstuderende.

Næste etape vil færdiggøre ID-linjen frem til aktivitetspladsen ved Røngård Alle og der er i alt afsat 4,75 millioner kroner til projektet. Den kommende etape bliver udbygget i retning mod den kommende letbanestation i Rødovre, der forventes, sammen med ID-Linjen, at give området et løft.

”Den nye letbanestation kommer til at give et stort løft til Islev. Vi glæder os til den står færdig. Indtil da gør vi, hvad vi kan, for at understøtte den gode udvikling, som Islev er inde i, og skabe gode forbindelseslinjer til den kommende station,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

Arbejdet med den næste etape forventes at foregå frem til december 2018. Som en del af projektet er der også senere planlagt en ny aktivitetsplads for enden af Islevbrovej ved Røngård Allé.