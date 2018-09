Den fedeste julefrokost er lige her i Rødovre

Det er et super sjovt afbræk i julefrokosten, når der konkurreres eksempelvis i LokumsRæs. Det kan opleves hos SuperEvent. Foto: SuperEvent

SPONSORERET INDHOLD Man behøver ikke at kigge så langt, for at finde en alternativ julefrokost med god mad, høj service og underholdning for alle aldre. SuperEvent på Tæbyvej byder på en alternativ julefrokost midt i al det traditionelle.

Af SPONSORERET INDHOLD

Skal julefrokosten holde fast i traditionerne og må der alligevel godt ske noget nyt, er hjælpen på vej – endda lokalt -, for SuperEvent på Tæbyvej, byder på en god blanding af en traditionel julefrokost med en lækker buffet, bar og dans, men giver samtidig mulighed for at lege og konkurrere med kolleger eller med andre fra de øvrige selskaber.

”Vi hører kun positivt feedback. Folk i alle aldre synes, det er et fedt koncept, som vi byder på,” siger Palle Davidsen, der er medejer af SuperEvent her i Rødovre.

Julefrokosten byder på en varieret buffet, så der er god og rigelig mad for alle slags gæster.

”Vores buffet får stor ros, så vi holder fast i vores leverandør for ottende år i træk. Vi går ikke ned på kvalitet og det ved vores leverandør, for en vigtig del af en julefrokost er god mad.”

Annonce

LokumsRæs og promillebriller

Der er en farverig og god bar med et stort udvalg af drikkevarer.

”Der bliver indtaget en del til en julefrokost, men der er sjældent kø ved baren, for vi sørger for at servere ved bordene under middagen og vores personale er dygtige, så vi kan hele tiden følge med efterspørgslen,” siger Palle Davidsen.

”Vores DJ sørger for musik, så man kan selv vælge, om man vil gå i baren, sidde og hyggesnakke, danse eller prøve de mange sjove aktiviteter.”

“Julefrokosten starter kl. 18.00 og slutter kl. 01.30 og der er adgang til vores Events i 3 timer fra klokken 21. Vi oplever, at mange deltager i aktiviteterne, men ligeså mange nyder at se på, når der konkurreres i LokumsRæs, Mini-racing, fodboldpool eller fodbolddart med promillebriller, som altid giver et godt grin,” siger Palle, der anbefaler, man læser mere om julefrokosten på superevent.dk.

Vent ikke med at bestille

De store julefrokoster hos SuperEvent afvikles fredag den 7. december og fredag den 14. december, hvor man kan købe billetter fra 2 til 250 deltagere. Billetpriserne starter ved 796,- ekskl. moms pr. kuvert og der udbydes kun 250 billetter pr. aften, så vent ikke for længe med at bestille, hvis I vil sikre jer pladser til årets sjoveste julefrokost.

Er man 30 til 40 personer, kan man få sit eget lokale at være i, så kan man sidde privat, men samtidig gå ud og være en del af julefesten.

På alle andre datoer kan man holde sin egen fest med samme koncept eller med SuperEvents meget populære EscapeRooms eller EscapeGAME.

Læs meget mere om julefrokost på www.superevent.dk/julefrokost